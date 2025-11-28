Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos e equipe da atriz se pronuncia

A atriz Mel Maia ao lado da mãe, Débora - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A morte de Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi confirmada nesta sexta-feira (28/11), e causou grande comoção. Ela foi encontrada pela empregada no banheiro do apartamento onde morava, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A informação rapidamente repercutiu após ser divulgada pelo jornalista Leo Dias.

Pouco depois, a equipe de Mel Maia emitiu uma nota confirmando o falecimento e pedindo respeito ao momento de luto da família. O comunicado reforça que todos estão abalados e precisam de privacidade para lidar com a perda.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito", destacou.

O velório e a cremação de Débora estão marcados para este sábado (29/11), no Crematório da Penitência, no Caju. A cerimônia terá início às 12h15, e a cremação acontecerá às 15h15.