Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos e equipe da atriz se pronuncia

A morte de Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi confirmada nesta sexta-feira (28/11), e causou grande comoção. Ela foi encontrada pela empregada no banheiro do apartamento onde morava, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A informação rapidamente repercutiu após ser divulgada pelo jornalista Leo Dias.
Pouco depois, a equipe de Mel Maia emitiu uma nota confirmando o falecimento e pedindo respeito ao momento de luto da família. O comunicado reforça que todos estão abalados e precisam de privacidade para lidar com a perda.
"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito", destacou.
O velório e a cremação de Débora estão marcados para este sábado (29/11), no Crematório da Penitência, no Caju. A cerimônia terá início às 12h15, e a cremação acontecerá às 15h15.
Débora deixa duas filhas, Mel e Yasmin Maia, de 21 e 24 anos, respectivamente. As duas estariam afastadas da mãe há cerca de um ano, segundo informações divulgadas pela imprensa. A notícia gerou forte reação nas redes sociais e despertou mensagens de apoio à família.
