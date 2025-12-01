Taís Araújo conta como terminou o noivado e viveu paixão por Lázaro Ramos

Taís Araújo deu detalhes sobre o início de seu relacionamento com Lázaro Ramos, com quem está junta há cerca de 21 anos, durante participação no programa Globo Repórter, da Globo, na última sexta-feira (28/11).
Na ocasião, a atriz relembrou o primeiro encontro presencial com o amado, que não foi como o esperado. Ela havia comentado em uma conversa de camarim que achava ele "uma graça" e que queria conhecê-lo.
"Eu fiquei morrendo de vergonha e eu fui muito antipática. Eu falei: ‘oi, tudo bem? Como é que vai?’. Por pura timidez", contou Taís Araújo, bem-humorada. Segundo a atriz, quando estava prestes a viajar para Nova York, ela ainda estava noiva de outro homem, e foi alvo de uma declaração de Lázaro Ramos.
"Eu vim no avião fritando. Pensei: ‘O que eu faço da minha vida?’, porque eu tinha um noivo, eu era noiva. E eu já estava completamente apaixonada por ele sem nunca ter dado um beijo", relembrou a artista, que, ao retornar ao Brasil, agiu de imediato.
"Quando eu cheguei no Rio, eu terminei o noivado na hora. Ai eu peguei o telefone e liguei para o Lázaro. Eu falei: ‘Já resolvi a minha situação, estou esperando você’. E é isso. 21 anos de casados", finalizou Taís Araújo, que hoje é mãe de João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10, frutos da união com Lázaro Ramos.
