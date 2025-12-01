Dudu Pelizzari, que ficou conhecido por ter integrado o elenco da novela Carinha de Anjo (2016), do SBT, pôde ter sido visto neste ano em O Senhor e a Serva e também em Paulo, o Apóstolo, na Record.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o artista, que estreou nas telinhas em Malhação, na Globo, relembrou o fracasso de Negócio da China (2008), em que integrou o elenco. "Foi uma novela que reuniu o núcleo português com o núcleo de kung fu. Eu interpretei um personagem de uma família muito interessante, formada por muitos atores de teatro", iniciou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Não lembro de ter sofrido pressão"

O ator contou que, apesar do fracasso retumbante da novela de Miguel Falabella – hoje no ar como ator em Três Graças -, emplacou amizades nos bastidores, e experiências. "Foi muito bacana ter esse contato com a arte marcial e com aquele grupo. A novela não foi um grande sucesso, não teve enorme popularidade, mas foi uma experiência muito valiosa. Não me lembro de ter sentido pressão direta por audiência", disse.

"Talvez por eu ser muito jovem, isso não chegava até mim e não era algo que me preocupasse. Não houve pedidos para recalcular rota ou alterar linhas de personagem", declarou Dudu Pelizzari. Prestes à retornar aos folhetins no remake de Dona Beja, da HBO Max, cuja estreia ocorre em fevereiro do ano que vem, ele refletiu, ainda, sobre o sucesso como galã.

"Sou um cara comum. Às vezes transmito uma imagem diferente, especialmente porque me colocam muito sem camisa nas novelas, existe um certo apelo fetichizado. Sou simples, embora intenso. Quando conheço alguém, gosto de viver aquilo profundamente", concluiu.

O post Ex-ator da Globo relembra fracasso de novela de Miguel Falabella: "Não lembro de ter sofrido pressão" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.