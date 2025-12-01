Filha de Arlindo Cruz quebra o silêncio sobre briga por herança - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, abriu o jogo sobre a morte do pai, que nos deixou em agosto deste ano, aos 66 anos, e os efeitos que a perda já têm causado na família, como os rumores em torno de uma herança deixada pelo cantor, avaliada em torno de R$ 30 milhões.

Em entrevista ao jornal Extra, a influenciadora digital negou veemente as especulações em torno do assunto. "Não sei quem inventou essa conta (risos). Cada um acredita no que quiser. E as pessoas esquecem que não foi barato manter todo o tratamento do Arlindão até o fim", disse.

"Gosto muito de dinheiro, mas gosto mais de trabalho. É o que me faz sentir viva e feliz", explicou Flora Cruz. A ex-participante de A Fazenda 16, por sua vez, ressaltou que sempre foi uma pessoa muito centrada e que conquistou tudo com esforço, sem depender de herança.

"Não vivo de herança. Se fosse assim, não teria feito faculdade, me arriscado em tanta coisa. Meus pais sempre nos incentivaram a não depender de ninguém", afirmou ela, que, por fim, ainda reagiu aos repasses que a família recebia com direito autoral estão bloqueados pela Justiça até que o inventário seja concluído. "Eu não falo nada, deixo para os advogados resolverem. Todo mundo vai receber o que for de direito. Por isso, o melhor é correr atrás do nosso", concluiu a filha de Arlindo Cruz.

