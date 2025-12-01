Nos preparativos para mais uma apresentação como Rainha de Bateria, Virginia contou que encontra em Vini Jr. um apoio essencial para lidar com o nervosismo. A influenciadora disse que compartilha com ele as emoções que sente à frente da Grande Rio, especialmente em momentos decisivos, como o minidesfile realizado no último domingo (30).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ela relatou a conversa que tiveram pouco antes de entrar na avenida: "Antes de vir para cá, ele me ligou. [Ele] acabou de chegar do jogo em Madri, me ligou, conversou comigo, me desejou boa sorte e está vibrando por mim. Fico feliz". Segundo Virginia, esse gesto aumentou sua confiança.

A influenciadora também elogiou a relação com Fernanda Cristina, mãe do jogador: "A ‘mama’ é maravilhosa, está comigo, faz questão de vir me apoiar", além de destacar: "Ela me ajuda com as crianças".

Encerrando, Virginia exaltou a acolhida no Rio de Janeiro: "Estou ficando lá e me sentindo em casa", ressaltando o carinho recebido pela família e pelos amigos de Vini Jr..

O post Virginia revela apoio de Vini Jr. durante momento difícil foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.