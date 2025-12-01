Grupo 7naRoda faz apresentação no Clube do Choro nesta terça-feira (2/12)

O grupo 7naRoda comemora o Dia Nacional do Samba com apresentação no Clube do Choro nesta terça-feira (2/12), às 20h. O show tem participação especial da cantora Teresa Lopes. Os ingressos custam a partir de R$20 e estão à venda no site Bilheteria Digital.

O repertório do show inclui João da Baiana, Pixinguinha, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Almir Guineto e Jorge Aragão. “A apresentação de terça-feira é recheada de um passeio pelo samba, pela história do samba, pelas suas principais referências”, diz Kadu Nascimento, vocalista e fundador do grupo 7naRoda.

Para o cantor, a apresentação coincidir com a data do Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro, “é muito representativo”. “Simboliza uma resistência, já que o grupo tem 18 anos ininterruptos de roda de samba às terças. Então, para nós, vai ser muito especial, porque vamos conseguir cantar a nossa história e os principais compositores e os principais intérpretes que nos influenciaram”, explica.

O grupo seguirá com a tradição de rodas de samba às terças-feiras com o projeto A Melhor Terça do Mundo, que promoverá shows semanais no Clube do Choro a partir de março de 2026. Antes, as apresentações aconteciam no Calaf, que encerrou as atividades em 2024. O grupo teve a ideia do projeto após perceber que muitas pessoas iam para as rodas com a intenção de fugir da rotina estressante. “As pessoas iam para lá, para o nosso samba, para revigorar da vida, quebrar o estresse de um dia cansativo de trabalho. Então para nós ficou um codinome muito especial, pois representava uma quebra na rotina e uma melhora na saúde mental”, explica.

Serviço

Grupo 7naRoda no Clube do Choro

Nesta terça-feira (2/12), às 20h, no Clube do Choro (SDC Bloco G). Ingressos a partir de R$20, à venda no site Bilheteria Digital.

