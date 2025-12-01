InícioDiversão e Arte
FAMOSOS

Nicole Bahls constrói quarto para filho de funcionária em casa

Influenciadora cria quarto especialmente para o bebê Salomão e compartilha detalhes nas redes sociais

A apresentadora e influenciadora Nicole Bahls construiu um quarto em casa para o bebê de uma funcionária - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
A apresentadora e influenciadora Nicole Bahls construiu um quarto em casa para o bebê de uma funcionária - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A apresentadora e influenciadora Nicole Bahls encantou os seguidores neste fim de semana ao mostrar o quartinho que preparou para Salomão, filho da funcionária Priscila. O espaço foi pensado para oferecer conforto ao bebê enquanto a mãe trabalha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O quarto foi construído no sítio de Bahls, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A propriedade, com cerca de 20 mil metros quadrados, está avaliada em aproximadamente R$ 10 milhões.

“Refúgio de amor do Salomão pronto! Cada detalhe desse cantinho foi pensado com carinho, conforto e segurança”, escreveu a apresentadora na legenda das fotos compartilhadas nas redes sociais. Nas imagens, também aparecem outras crianças que frequentam o local.

Nicole Bahls, que não tem filhos, recebeu diversos elogios de fãs pela iniciativa e pelo cuidado em criar um ambiente acolhedor e seguro para a criança.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 01/12/2025 15:51
SIGA
x