Nicole Bahls constrói quarto para filho de funcionária em casa

A apresentadora e influenciadora Nicole Bahls encantou os seguidores neste fim de semana ao mostrar o quartinho que preparou para Salomão, filho da funcionária Priscila. O espaço foi pensado para oferecer conforto ao bebê enquanto a mãe trabalha.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O quarto foi construído no sítio de Bahls, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A propriedade, com cerca de 20 mil metros quadrados, está avaliada em aproximadamente R$ 10 milhões.
“Refúgio de amor do Salomão pronto! Cada detalhe desse cantinho foi pensado com carinho, conforto e segurança”, escreveu a apresentadora na legenda das fotos compartilhadas nas redes sociais. Nas imagens, também aparecem outras crianças que frequentam o local.
Nicole Bahls, que não tem filhos, recebeu diversos elogios de fãs pela iniciativa e pelo cuidado em criar um ambiente acolhedor e seguro para a criança.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Filha de Arlindo Cruz quebra o silêncio sobre briga por herança
- Diversão e Arte Ex-ator da Globo relembra fracasso de novela de Miguel Falabella
- Diversão e Arte Taís Araújo conta como terminou o noivado e viveu paixão por Lázaro Ramos
- Diversão e Arte Paula Fernandes abre o jogo sobre planos de ser mãe aos 41 anos
- Diversão e Arte Bruna Biancardi revela como concilia carreira e criação das filhas
- Diversão e Arte Globo estuda antecipar horário de "Três Graças" em meio a fracasso no Ibope