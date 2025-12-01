Pai atualiza estado de saúde de Isabel Veloso após ter alta da UTI - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Após enfrentar uma nova fase delicada do tratamento, Isabel Veloso, de 19 anos, precisou ser internada novamente poucos dias depois de receber alta para o transplante de medula óssea. Em estado grave, ela chegou a ser intubada na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, mas evoluiu e já voltou a respirar sem ajuda de aparelhos.

Em entrevista, Joelson Veloso, pai da jovem, informou que a filha respondeu bem às intervenções médicas: "Tiraram o acesso pelo qual ela estava sendo alimentada e os exames estão bons. Mesmo nos dias difíceis, ela está forte". Enquanto isso, o marido, Lucas Borbas, explicou que a piora aconteceu após um excesso de magnésio no sangue: "Ela parou de respirar e foi levada à UTI para ser intubada".

Nos dias seguintes, Lucas pediu orações e atualizações cautelosas: "Continuem orando", "A princípio, ela está estável". Emocionado, também celebrou pequenas vitórias ao afirmar: "Ela conseguiu respirar sozinha".

Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel retomou o tratamento durante a gravidez e, após o nascimento de Arthur, iniciou uma nova etapa oncológica que segue exigindo cuidados contínuos e força diária.

