Luciana Vendramini, conhecida pela novela O Rei do Gado (1996), abriu o jogo sobre a vida amorosa, e anunciou que está solteira após o fim de um relacionamento que durou cerca de seis anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Discreta sobre a vida pessoal, a atriz detalhou o o motivo do rompimento da relação de longa data com o, agora, ex-companheiro, que não é uma figura pública. "Ele era meu namorido. Estou bem, foi uma separação que já estava no planos. Ele é uma pessoa muito querida, muito calma", disse, em entrevista ao jornal O Globo.
"Eu precisava"
"Não é famoso, trabalha em banco. Mas já vínhamos conversando sobre o término, e eu precisava deste momento", explicou Luciana Vendramini. Desde então, a atriz está focando na produtora que mantém há 18 anos.
"Nós já fizemos algumas produções. Desde a pandemia, quando o digital cresceu, estamos investindo bastante na produtora", contou ela. "Acredito que talvez seja até esse o motivo de eu não estar mais tão presente na televisão aberta", explicou Vendramini, que não é vista nas novelas desde Espelho da Vida (2018).
O post Luciana Vendramini anuncia fim de relacionamento de seis anos: "Eu precisava" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Da Idade do Bronze a 'Wicked': as origens do chapéu de bruxa
- Diversão e Arte Itamar Vieira Junior revela como a oralidade guiou a criação de ‘Torto Arado'
- Diversão e Arte MC Marechal expõe a realidade da periferia e o poder do rap no FliParaíba 2025
- Diversão e Arte Antes e depois: Ana Castela mostra resultados após nove meses de academia
- Diversão e Arte Mel Maia revela bastidores de "Avenida Brasil": "Ela chorava"
- Diversão e Arte Leo Bittencourt abre ocorrência após ser perseguido por stalker