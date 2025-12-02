Luciana Vendramini anuncia fim de relacionamento de seis anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Luciana Vendramini, conhecida pela novela O Rei do Gado (1996), abriu o jogo sobre a vida amorosa, e anunciou que está solteira após o fim de um relacionamento que durou cerca de seis anos.

Discreta sobre a vida pessoal, a atriz detalhou o o motivo do rompimento da relação de longa data com o, agora, ex-companheiro, que não é uma figura pública. "Ele era meu namorido. Estou bem, foi uma separação que já estava no planos. Ele é uma pessoa muito querida, muito calma", disse, em entrevista ao jornal O Globo.

"Eu precisava"

"Não é famoso, trabalha em banco. Mas já vínhamos conversando sobre o término, e eu precisava deste momento", explicou Luciana Vendramini. Desde então, a atriz está focando na produtora que mantém há 18 anos.

"Nós já fizemos algumas produções. Desde a pandemia, quando o digital cresceu, estamos investindo bastante na produtora", contou ela. "Acredito que talvez seja até esse o motivo de eu não estar mais tão presente na televisão aberta", explicou Vendramini, que não é vista nas novelas desde Espelho da Vida (2018).

