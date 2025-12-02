Fracasso, "A.Mar" vai ter final antecipado no SBT - (crédito: Observatorio dos Famosos)

No ar no horário nobre do SBT há quase dois meses, a novela A.Mar têm alcançado resultados aquém do esperado pela emissora no Ibope e em repercussão.

Apesar do início promissor, em que chegou a atingir a vice-liderança, a novela mexicana estrelada por Eva Cedeño e David Zepeda tem visto os índices de audiência caírem a cada capítulo, e levantou o sinal de alerta no alto escalão do canal da família Abravanel.

Segundo informações do portal NaTelinha, A.Mar deve ter eu final antecipado para janeiro de 2026, e fará parte de uma série de novas mudanças programadas pelo SBT para os próximos meses, com o objetivo de tentar recuperar a disputa com a Record pela segunda colocação.

Para se ter uma ideia, ao longo de quase 40 capítulos transmitidos, A.Mar possui média parcial de apenas 3,3 pontos na Grande São Paulo. No comparativo com a antecessora, As Filhas da Senhora Garcia, o dramalhão derrubou a média da faixa em cerca de 13,7%.

