Paramount confirma produção do universo Sonic, mas sem um protagonista definido

O estúdio dono do ouriço azul mais rápido dos videogames, Paramount, anunciou nesta segunda-feira (1º/12) que vai produzir um novo filme em seu universo; contudo, a produção ainda não tem um personagem definido para protagonizar o longa. Além de Sonic 4, a Paramount quer expandir seu universo com um novo filme que chega em 2028.

A produção não é a primeira aventura solo de algum personagem do universo de Sonic. Em 2024, a Paramount lançou uma série exclusiva de seu serviço de streaming, Knuckles. O seriado mostra equidna, Knuckles e o coadjuvante dos filmes, o policial Wade, em uma aventura de boliche, mostrando uma história independente do trio principal.

No fim de 2024, foi lançado o terceiro título da franquia com o retorno de Jim Carrey e a apresentação do ouriço negro, Shadow, performado por Keanu Reeves. Personagem esse que é o palpite principal dos fãs para protagonizar um longa completo contando uma história à parte dos filmes numerados de Sonic. A informação vem do relatório do Deadline a respeito das produções da Paramount Pictures para os próximos anos; o longa é chamado de “filme evento” no documento.

O filme ainda não tem detalhes sobre trama e elenco divulgados, mas deve chegar aos cinemas em 22 de dezembro de 2028. O que é pouco mais de um ano do filme de número quatro do ouriço azul, que chega em 19 de março de 2027.