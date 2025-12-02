Artista brasiliense Diogo Leon Xavier lança single 'Amor é revolução'

O artista brasiliense Diogo Leon Xavier lançou Amor é revolução, segundo single do álbum de estreia Quaisquer sonhos de blues a 2, que tem previsão de lançamento em janeiro de 2026. A letra trata da liberdade afetiva e a força de vínculos.
Concluída em 2016, Amor é revolução é a única faixa do projeto composta fora de Brasília. A canção foi criada no período que Xavier morou em Florianópolis, inspirado pela natureza que cercava o local. Ainda sob o nome artístico AnillÁ, foi o primeiro trabalho completamente autoral do cantor.
Em novembro, Xavier lançou Kundalini, colaboração com Tom Suassuna, como primeiro single do álbum Quaisquer sonhos de blues a 2. Com o total de 14 faixas, o nome do projeto é inspirado pelo endereço onde Xavier morou durante o processo de criação do álbum: QSB 2, em Taguatinga. Gênero, construção de identidade, transição/retransição, luto, sexualidade e os rumos da política no Brasil são os principais temas abordados.
