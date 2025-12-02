Wagner Moura é eleito melhor ator pela associação de críticos de Nova York

O longa vem sendo apontado pela mídia estrangeira como possível candidato às categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção e Melhor Ator, com Wagner Moura. - (crédito: Divulgação)

O astro brasileiro Wagner Moura venceu como Melhor Ator no New York Film Critics Circle Award (NYFCC), prêmio organizado por associação de críticos de Nova York. O protagonista de O Agente Secreto (2025) foi anunciado como campeão na categoria nas redes sociais do prêmio. Com o anúncio, ele passa a ser o primeiro ator latino a ser premiado na categoria.

Além do ator, que dá vida a Armando na obra de Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto também levou a melhor e venceu na categoria de Melhor Filme Internacional. "Uma grande notícia, I need a drink (eu preciso de uma bebida, em tradução livre", brincou o diretor nas redes sociais.

O Agente Secreto MELHOR FILME INTERNACIONAL @nyfcc Grato. Uma grande notícia. I need a drink. ♥????? https://t.co/w4bfhLKQAL — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) December 2, 2025

Em 2024, o prêmio ficou com Adrien Brody pelo papel em O Brutalista. O ator ganhou o Oscar de Melhor Ator meses depois pela mesma obra. Já a premiação de filme internacional foi para Tudo que imaginamos como luz (2024).