Sobradinho 2 recebe festival gratuito voltado para público infantil

Nesta sexta-feira (5/12) e no sábado (6/12), o estacionamento da Feira Permanente de Sobradinho 2 recebe o Bangolê Festivalzinho, evento dedicado à arte, brincadeiras e culturas voltado para a primeira infância. A programação oferece apresentações artísticas, feira de produtos infantis, área de brincadeiras e ações em creches e centros de educação infantil da região. A entrada é gratuita.

Nos dois dias, o festival tem início às 9h e segue até às 18h. No total, serão oito apresentações durante o evento, com atrações de teatro, música, circo e cultura popular. Na sexta-feira, a programação tem Comboio Kids — Músicas que Brincam, às 9h; Palhaça Marmota em: A Domadora de Bicicletas, às 10h; Pru e Bocó — O Espetacular Circo de Pulgas, às 14h30; e Palhaço Trevolino, às 15h30.

No sábado, o palco principal recebe Roça Cri-Criativa, às 10h; Boi de Seu Teodoro, às 11h; Espetáculo Interativo — Musical e ambiental: Musicar e Reciclar; às 14h; Cosquinha, às 15; Palhaço Trevolino, às 16h; e, encerrando a programação, Pé de Cerrado, às 17h. No mesmo dia, o público poderá aproveitar o Espaço Brincante, com atividades educativas em grupo. Os participantes concorrerão a brindes como medalhas, camisetas e garrafas de água.

Serviço

Bangolê Festivalzinho

Sexta-feira (5/12) e sábado (6/12), no estacionamento da Feira Permanente de Sobradinho 2 (AR 5 - Sobradinho II), de 9h às 18h. Entrada gratuita.