Nizam Hayek surpreendeu ao revelar que não pretende mais vender conteúdo adulto. O influenciador digital, que foi eliminado de A Fazenda 17, afirmou ter tomado a decisão depois de perceber que poderia perder o respeito das pessoas por conta da produção.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista à revista Quem, o ex-peão deu mais detalhes sobre o assunto. "Uma pessoa me perguntou assim: ‘Você consegue defender o motivo por que você faz o conteúdo adulto?’. Aí eu falei: ‘Ah, foi por dinheiro’. Ela respondeu: ‘Então você é um vendido’. E aí, quando eu comecei a pensar no geral, vi que já não significava mais, não fazia parte da minha essência", declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nizam ainda refletiu sobre o impacto causado pela sede por dinheiro. "Eu acho que nem tudo a gente pode fazer em busca de dinheiro; eu sempre fui fiel a esse pensamento. É claro que, no momento, eu precisava. Foi muito bem-vindo", disse.

"Quando você cria esse tipo de conteúdo, você acaba se vulgarizando mais. Acho que as pessoas acabam perdendo um pouco o respeito pela sua pessoa em questão de relacionamento", justificou o também ex-BBB. "Acho que isso pode até afetar [namoros]. Mas tudo vai da pessoa que está te olhando, se ela sabe lidar, se não sabe lidar, e se vale a pena continuar com o conteúdo por um relacionamento ou não. Você tem que colocar na balança e saber tomar as decisões certas", completou.





O post Nizam explica motivo de parar de produzir conteúdo adulto após A Fazenda 17: "Nem tudo é dinheiro" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.



