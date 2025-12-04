Nattan grava projeto audiovisual em Las Vegas com participação de Anitta

Com o disco Nattan In Vegas, gravado em Las Vegas, o cantor Nattan dá início a uma nova etapa na carreira enquanto espera a primeira filha, Zuza. O cantor escolheu Vegas como parte do conceito visual e narrativo dessa nova fase e contou com a participação de Anitta para a gravação do disco. Ao Correio, Nattan falou sobre o projeto.

“Esse projeto é muito especial pra mim”, celebra o cantor, que destaca a vibração alegre, divertida e cheia de vida de Las Vegas. “Eu sempre digo que meu propósito é fazer o povo sorrir, esquecer os problemas e viver o momento comigo. Gravar aqui é um passo importante na minha carreira, um capítulo novo mesmo, onde eu mostro minha essência do jeito mais grandioso possível”.

O cantor também celebra a participação de Anitta. Amigos de longa data, os dois artistas procuravam uma data para gravarem juntos e o projeto foi o momento ideal. “Eu disse para ela que eu queria gravar uma música chamada Eu tô querendo de novo e ela levou tão a sério que acabamos gravando logo duas. Ela é talentosa demais, super dedicada, e ter ela comigo nesse projeto foi uma honra. A energia dela somou de um jeito gigante”.

O cantor também celebra a escolha de Las Vegas. “Vegas tem tudo haver comigo. Esse projeto representa exatamente o motivo de eu subir no palco: ver o sorriso da galera, sentir a alegria, conectar. Eu não canto só pra entreter, eu canto porque isso me move, me define. Quando eu olhei pra Vegas, vi um lugar que combina com essa minha energia, esse brilho, essa vontade de celebrar a vida. É o cenário perfeito pro que eu queria entregar.

Com a chegada da filha Zuza, o cantor encontra mais motivos para continuar nos palcos. “A vida da gente muda para melhor, inspira ainda mais. Tenho certeza que ela vai trazer muita luz pra minha música, paras minhas composições e para os meus shows. Ela só me dá mais força pra seguir”, acredita.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel