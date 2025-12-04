CCBB Brasília agita férias com o programa Rolê Cultural

Durante todo o mês de dezembro, o CCBB preenche o período das férias escolares com mais uma edição do Rolê Cultural — CCBB Educativo. Um programa criado para aproximar a arte do cotidano das crianças e famílias. A programação é gratuita e oferece atividades para todas as idades.

Entre os destaques estão as atividades para os bebês, como a História Contada para Bebês e o Tapete de Cores, que estimulam imaginação e sentidos. Já para as crianças maiores e adolescentes, a oficina de criação de memes e a oficina de mimetização de personagens exploram a criatividade e se conectam com o universo digital. O público também pode participar de oficinas de dança, grafite e aquarela, além de vivências ao ar livre no espaço do CCBB.

Para participar, o Centro Cultural oferece visitas mediadas às exposições, tanto por agendamento quanto no formato de Rolê Espontâneo, que acontece de hora em hora, sem reserva prévia. Há também o Rolê com LIBRAS, que aproxima públicos surdos e ouvintes em atividades acessíveis. Todos os eventos são gratuitos, com ingressos disponíveis on-line ou na bilheteria.

Serviço

Rolê Cultural no CCBB

A partir da próxima sexta-feira (05/12), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Ingressos disponíveis no site do centro cultural, juntamente co a programação completa das oficinas.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel.