Lily Allen lança brinquedo sexual limitado inspirado em "West End Girl"

Produto exclusivo reforça estética e narrativas do novo disco de Lily Allen - (crédito: Reprodução / Instagram )

Aos 40 anos, a britânica Lily Allen lançou um item inusitado em sua loja oficial: uma linha de plugs anais estilizados para os fãs, disponibilizada nesta quarta-feira (3/12). Ao anunciar o produto, a artista escreveu nas redes sociais: “Edição limitada já disponível”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Embora em formato de brinquedo sexual, a novidade trata-se de um pendrive, cujo conteúdo é o álbum West End Girl. Apesar da semelhança com o sex toy, o objeto não é próprio para uso íntimo. A estampa azul e branca de bolinhas imita a jaqueta Miu Miu usada por Lily na capa do disco.

Leia também: Lily Allen detalha estratégia para transar com famosos

O acessório recebeu o nome West End Girl USB, referência à produção recente. Colocado em pré-venda por 24,99 libras (cerca de R$ 176), o item rapidamente atraiu tantos compradores que o site chegou a apresentar instabilidade por excesso de acessos. A venda acontece em quantidade reduzida, reforçando o caráter exclusivo da edição.

A escolha do formato dialoga com uma referência explícita da faixa Pussy Palace, em que Allen menciona brinquedos sexuais ao narrar a descoberta de uma traição dentro do apartamento de um parceiro. A letra foi inspirada no ator David Harbour, conhecido por interpretar Jim Hopper em Stranger Things.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As faixas do álbum revisitam a trajetória do casal, que se separou em 2025 após cinco anos juntos. Lily foi traída em um relacionamento aberto e ao longo das músicas expõe detalhes das preferências sexuais do ex — incluindo o episódio em que encontrou plugs anais na casa onde viviam.