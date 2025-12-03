Brasil tem seis restaurantes entre os 50 melhores da América Latina

O Brasil marcou presença de peso na edição 2025 do Latin America’s 50 Best Restaurants, anunciada nesta terça-feira (2/12). Seis restaurantes brasileiros entraram na lista dos melhores do continente, reforçando a relevância e a diversidade da culinária nacional no cenário gastronômico latino-americano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O grande destaque do país foi o Tuju, que alcançou o 8º lugar e se firmou entre os principais nomes da alta gastronomia contemporânea. Conhecido pelo uso de ingredientes de produtores locais e pela cozinha autoral, o restaurante de São Paulo aparece novamente entre as melhores experiências do continente.
Também figuram na lista:
-
Nelita (12º lugar) — aposta em cozinha artesanal e protagonismo de massas frescas;
-
Lasai (13º) — referência no Rio de Janeiro pelo uso de hortas próprias e pela cozinha limpa e precisa;
-
Evvai (20º) — comandado pelo chef Luiz Filipe Souza, une Itália e Brasil em pratos de identidade forte;
-
A Casa do Porco (25º) — já eleito o melhor do Brasil, segue como fenômeno com seu menu democrático e criativo;
-
Oteque (38º) — restaurante carioca conhecido pela precisão técnica e pela conexão entre produtos brasileiros e influências internacionais.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A presença brasileira no ranking reflete um movimento consistente dos últimos anos: a consolidação de chefs, técnicas e ingredientes locais como protagonistas da cozinha latino-americana. A combinação de inovação, pesquisa e respeito às origens garantiu ao país posições de destaque em uma das listas mais importantes da gastronomia mundial.
Conheça os chefs
Tuju — 8º lugar
Chef Ivan Ralston
Um dos nomes mais respeitados da gastronomia contemporânea brasileira, Ralston combina pesquisa, ingredientes sazonais e técnicas refinadas. O Tuju é conhecido por trabalhar com pequenos produtores e por menus que mudam constantemente conforme o bioma e a estação.
Nelita — 12º lugar
Chef Tássia Magalhães
Tássia se tornou um dos grandes nomes da nova cozinha paulistana. O Nelita destaca massas artesanais, preparações delicadas e uma estética impecável, com referências italianas reinterpretadas com ingredientes brasileiros.
Lasai — 13º lugar
Chef Rafael Costa e Silva
Formado no Mugaritz (Espanha), Rafael é referência em cozinha de produto, baseada em horta própria e ingredientes colhidos no mesmo dia do serviço. O restaurante carioca apresenta menus que mudam diariamente e privilegiem vegetais, peixes e cocção precisa.
Evvai — 20º lugar
Chef Luiz Filipe Souza
Ex-finalista do Bocuse d’Or e um dos chefs mais técnicos do país. Luiz Filipe harmoniza Itália e Brasil em um menu autoral. O Evvai é conhecido pela sofisticação estética e pela proposta ítalo-caipira, que valoriza ingredientes brasileiros em técnicas italianas.
A Casa do Porco — 25º lugar
Chef Jefferson Rueda
Um fenômeno global. Rueda defende o uso integral do animal e uma cozinha inclusiva, acessível e ao mesmo tempo de altíssimo nível. O restaurante, no centro de São Paulo, já figurou entre os 10 melhores do mundo e mantém filas diárias.
Oteque — 38º lugar
Chef Alberto Landgraf
Landgraf é conhecido pela precisão cirúrgica na cozinha. Minimalista e técnico, alia ingredientes brasileiros a influências japonesas e europeias. O Oteque, no Rio, é celebrado por menus degustação que dão destaque absoluto ao produto.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Sertanejos dominam Spotify no Brasil em 2025; Henrique & Juliano lideram
- Diversão e Arte Wagner Moura se encontra com Martin Scorsese em Nova York; veja
- Diversão e Arte Sem nenhuma mulher, os 10 cantores que dominaram o Spotify em 2025
- Diversão e Arte Nova namorada de Gabriel Medina é aprovada pela sogra
- Diversão e Arte Nizam fala a verdade sobre abandonar conteúdo adulto
- Diversão e Arte Rock in Rio anuncia Demi Lovato, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes