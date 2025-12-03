Brasil tem seis restaurantes entre os 50 melhores da América Latina

O Brasil marcou presença de peso na edição 2025 do Latin America’s 50 Best Restaurants, anunciada nesta terça-feira (2/12). Seis restaurantes brasileiros entraram na lista dos melhores do continente, reforçando a relevância e a diversidade da culinária nacional no cenário gastronômico latino-americano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O grande destaque do país foi o Tuju, que alcançou o 8º lugar e se firmou entre os principais nomes da alta gastronomia contemporânea. Conhecido pelo uso de ingredientes de produtores locais e pela cozinha autoral, o restaurante de São Paulo aparece novamente entre as melhores experiências do continente.

Também figuram na lista:

Nelita (12º lugar) — aposta em cozinha artesanal e protagonismo de massas frescas;

Lasai (13º) — referência no Rio de Janeiro pelo uso de hortas próprias e pela cozinha limpa e precisa;

Evvai (20º) — comandado pelo chef Luiz Filipe Souza, une Itália e Brasil em pratos de identidade forte;

A Casa do Porco (25º) — já eleito o melhor do Brasil, segue como fenômeno com seu menu democrático e criativo;

Oteque (38º) — restaurante carioca conhecido pela precisão técnica e pela conexão entre produtos brasileiros e influências internacionais.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A presença brasileira no ranking reflete um movimento consistente dos últimos anos: a consolidação de chefs, técnicas e ingredientes locais como protagonistas da cozinha latino-americana. A combinação de inovação, pesquisa e respeito às origens garantiu ao país posições de destaque em uma das listas mais importantes da gastronomia mundial.

Conheça os chefs

Tuju — 8º lugar

Chef Ivan Ralston

Um dos nomes mais respeitados da gastronomia contemporânea brasileira, Ralston combina pesquisa, ingredientes sazonais e técnicas refinadas. O Tuju é conhecido por trabalhar com pequenos produtores e por menus que mudam constantemente conforme o bioma e a estação.

Nelita — 12º lugar

Chef Tássia Magalhães

Tássia se tornou um dos grandes nomes da nova cozinha paulistana. O Nelita destaca massas artesanais, preparações delicadas e uma estética impecável, com referências italianas reinterpretadas com ingredientes brasileiros.

Lasai — 13º lugar

Chef Rafael Costa e Silva

Formado no Mugaritz (Espanha), Rafael é referência em cozinha de produto, baseada em horta própria e ingredientes colhidos no mesmo dia do serviço. O restaurante carioca apresenta menus que mudam diariamente e privilegiem vegetais, peixes e cocção precisa.

Evvai — 20º lugar

Chef Luiz Filipe Souza

Ex-finalista do Bocuse d’Or e um dos chefs mais técnicos do país. Luiz Filipe harmoniza Itália e Brasil em um menu autoral. O Evvai é conhecido pela sofisticação estética e pela proposta ítalo-caipira, que valoriza ingredientes brasileiros em técnicas italianas.

A Casa do Porco — 25º lugar

Chef Jefferson Rueda

Um fenômeno global. Rueda defende o uso integral do animal e uma cozinha inclusiva, acessível e ao mesmo tempo de altíssimo nível. O restaurante, no centro de São Paulo, já figurou entre os 10 melhores do mundo e mantém filas diárias.

Oteque — 38º lugar

Chef Alberto Landgraf

Landgraf é conhecido pela precisão cirúrgica na cozinha. Minimalista e técnico, alia ingredientes brasileiros a influências japonesas e europeias. O Oteque, no Rio, é celebrado por menus degustação que dão destaque absoluto ao produto.