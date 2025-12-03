HBO anuncia mês de lançamento da terceira temporada de 'Euphoria'

A atriz Zendaya, encarregada de interpretar Rue, estará presente na terceira temporada de 'Euphoria' - (crédito: Divulgação / HBO)

Euphoria está (quase) de volta. Após quatro anos desde o lançamento da segunda temporada, a série americana ganhou data para estrear o terceiro conjunto de episódios. Nesta quarta-feira (3/12), a HBO anunciou o lançamento da terceira temporada para o mês de abril de 2026.

Além dos canais da HBO, na televisão fechada, os fãs da série poderão acompanhar os episódios por meio do serviço de streaming HBO Max. A novidade foi anunciada pelo presidente e CEO da empresa e de conteúdo do streaming, Casey Bloys, durante um showcase, em Londres.

O elenco já foi anunciado. Contará com as presenças de Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly, Chloe Cherry, ROSALÍA, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Natasha Lyonne, Eli Roth e Sharon Stone. Dominic Fike, Nika King, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Ferch, Paula Marshall, Zak Steiner, Alanna Ubach e Sophia Rose Wilson estarão de volta à série.

A série foi criada, escrita e dirigida por Sam Levinson. Ele também assina a produção executiva do projeto, junto de Zendaya. Já a trilha sonora fica a cargo dos compositores Hans Zimmer e Labrinth.

A história volta à ativa após ter tido a segunda temporada lançada em janeiro de 2022, mais de quatro anos antes da data de lançamento escolhida para a continuação. Diversas questões impediram uma estreia nos últimos anos.

Além da greve em Hollywood, em 2023, que envolveram roteiristas (WGA) e atores (SAG-AFTRA), o elenco passou por reformulações. A principal delas é a perda do ator Angus Cloud, morto em 2023 em decorrência de uma overdose acidental. Ele interpretava o personagem Fezco, um dos protagonistas do enredo. Barbie Ferreira (Kat Hernandez); Storm Reid (Gia Bennett); Nika King (Leslie Bennett); Algee Smith (Chris McKay); e Dominic Fike (Elliot) também já confirmaram que não continuarão na série.