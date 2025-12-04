Terror, suspense e drama: confira três filmes que estreiam nesta semana

De Niro interpreta personagem que faz parte de operação contra uma seita de ex-soldados em novo suspense - (crédito: Reprodução/Internet)

Nesta quinta-feira (4/12), entram em cartaz os filmes Five nights at Freddy 's 2, O soldado de chumbo e Twinless — um gêmeo a menos. O primeiro é continuação de filme de terror lançado em 2023, enquanto o segundo traz De Niro no papel de um veterano de guerra enviado para nova missão. Twinless aborda os vazios provocados pela perda de familiares.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: CCBB Brasília agita férias com o programa Rolê Cultural

A sequência de Five nights at Freddy 's: o pesadelo sem fim retoma o clima de suspense ao explorar os mistérios dos animatrônicos (bichos eletrônicos realistas) da Freddy Fazbear's Pizza. Nesta continuação, novos personagens entram em cena, mas antigos segredos começam a vir à tona. A atmosfera continua centrada na tensão, porque Abby (Piper Rúbio), uma garota de 11 anos e amiga dos animatrônicos, ao fugir de seu irmão Mike (Josh Hutcherson), ex-segurança da pizzaria, dá início a uma série de eventos aterrorizantes que revelam obscuros segredos sobre a verdadeira origem do restaurante.

Robert De Niro também volta às telonas com Soldado de chumbo. A trama acompanha Nash Cavanaugh (Scott Eastwood), um ex-agente recrutado pelo governo para uma missão perigosa junto do experiente Emmanuel Ashburn (De Niro). A operação obriga Nash a confrontar um passado que ele prefere esquecer. Isso porque, anos antes, ele integrava um culto liderado por Bokushi (Jamie Foxx), justamente o alvo da operação.

Leia também: Paulinho da Viola faz show gratuito no Museu da República

Em Twinless — um gêmeo a menos, Dennis (James Sweeney) e Roman (Dylan O'Brien) se conhecem em grupo de apoio para quem perdeu irmãos gêmeos e formam poderosa amizade em meio ao luto. O filme mescla elementos de drama e comédia. Dennis e Roman têm características quase opostas. Um faz o tipo musculoso, brutamontes. O outro é intelectualizado, irônico. A improvável relação atinge alto nível de intimidade.

*Estagiários sob supervisão de Nahima Maciel