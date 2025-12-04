BBB 26: RedeBBB confirma apresentadores e anuncia novidades na cobertura

A estreia do BBB 26, marcada para 12 de janeiro, já entrou oficialmente em contagem regressiva. Do lado de fora, a #RedeBBB começa a revelar seus próprios spoilers, enquanto programas especiais na TV Globo, Multishow, gshow e Globoplay ganham novos e antigos apresentadores para comandar a cobertura multiplataforma do reality.

A partir de janeiro, o público que sente saudade do Big Brother Brasil poderá reencontrar o ecossistema completo da #RedeBBB. Parte do time já está confirmada para liderar conteúdos exclusivos, mostrar bastidores e conduzir transmissões que movimentam o primeiro semestre.

Thiago Oliveira retorna aos flashes exibidos na programação da TV Globo, atualizando os telespectadores sobre os acontecimentos mais importantes da casa. Radialista de origem, com passagem pelo Esporte da Globo e apresentador do É de Casa desde 2022, ele entrou no universo dos realities no BBB 25 e volta ao posto novamente.

O bate-papo com os eliminados continua nas mãos de Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, que assumem a conversa no gshow e no Globoplay. Já Rafael Portugal e Rodrigo Sant’anna permanecem responsáveis pelos quadros de humor, trazendo novas esquetes, comentários irreverentes e leituras bem-humoradas sobre as situações inusitadas do confinamento.

No Multishow, às segundas-feiras, Ana Clara e Ed Gama comandam o Big Show, com mais interações com os fãs e bastidores inéditos. Ed também marca presença no Mesacast BBB, conduzindo debates ao vivo com convidados sobre tudo o que acontece dentro e fora da casa. Além dos nomes que retornam, a RedeBBB promete reforçar ainda mais o time em 2026, ampliando a cobertura especial em todas as plataformas.

Produzido pelos Estúdios Globo, o BBB 26 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Tadeu Schmidt já adiantou algumas das novidades da temporada: cinco casas de vidro espalhadas pelo país, maior poder do público nas decisões, três Big Fones e até um “mecanismo de combate às plantas”. O Gshow também promete uma lista de participantes icônica, reunindo integrantes dos grupos Camarote e Veteranos.