Lucas Guimarães repudia agressões cometidas pelo irmão Babal

O influenciador Lucas Guimarães, 31 anos, se pronunciou nesta quinta-feira (4/12) após vir à tona o vídeo que mostra o irmão, Babal Guimarães, agredindo a namorada, Karla Lessa, em um condomínio de Maceió (AL). As imagens foram registradas na madrugada de sexta-feira (28/11), mas repercutiram somente nesta tarde.

Em entrevista ao programa Fofocalizando no SBT, Lucas se mostrou abalado com o caso e fez questão de se desvincular das atitudes do irmão. "Eu não sou o Babal Guimarães. Eu sou o Lucas Guimarães. Um cara que ama e respeita as mulheres. Afinal, quem faz meu sucesso acontecer, abaixo de Deus, são as mulheres desse Brasil. Meu público é mais de 95% formado por mulheres. Eu honro as mulheres, eu celebro e não sou a favor de nenhum tipo de agressão, de nenhum de sacanagem ou covardia", disse.

Lucas disse que o comportamento do irmão não reflete os valores da família. "Uma coisa que me irrita muito é que nunca tivemos esse exemplo. Meu pai nunca agrediu minha mãe. Todas as vezes eu me questionava de onde vinha esse comportamento do meu irmão. A gente nunca cresceu vendo um tio batendo na mãe ou na esposa."

Ele também revelou que tentou intervir em diversas ocasiões. "Eu já cheguei muitas vezes a dizer: ‘Meu irmão, se interna. Você é doente. Vai se tratar. Nenhum pai, nenhuma mãe merece ver você batendo numa filha’. Se eu tivesse uma filha e visse algum covarde batendo nela, eu arregaçava com ele. Passei quatro meses sem falar com ele. Eu dizia: isso não é certo, o que você está fazendo com as mulheres. E não é a primeira vez", afirmou.

Após ser comparado com as atitudes de Babal na internet, o influenciador destaca que não admite este tipo de conduta. "Vim aqui usar esse espaço para dizer que não sou a favor de nenhum tipo de agressão, nem nunca fui. Eu nunca apoiei e nem nunca passei a mão na cabeça do meu irmão. Ser irmão de um agressor não me faz ser agressor. Eu nunca encostei o dedo em uma mulher."

Em sua conta no Instagram, Lucas ofereceu apoio às vítimas de violência doméstica e declarou que a preocupação agora é com o estado de saúde da Karla. "Deixo meu espaço aberto, seguro e acolhedor para todas as mulheres. Quero que vocês saibam, de verdade: vocês não estão sozinhas. E a vocês meus amores, que me acompanham: o foco agora são as mulheres, não os agressores. Vamos ouvi-las, ajudá-las e acolhê-las. Quando o centro de uma situação de violência passa a ser o agressor, o ciclo se repete. Quando o foco é a mulher, a gente rompe esse ciclo, com escuta, apoio e ação. Ligue 180. Peça ajuda. Denuncie. Sua vida importa", escreveu.