Globo revela o motivo do afastamento de Arlete Salles de 'Três Graças'

A Globo confirmou que Arlete Salles, intérprete de Josefa em Três Graças, precisou se afastar temporariamente das gravações por causa de uma forte gripe.

A atriz, de 87 anos, ficou alguns dias longe dos Estúdios Globo para se recuperar, mas a emissora informou que o retorno já está previsto e não houve impacto significativo no cronograma da novela.

Segundo a Comunicação da Globo, os roteiros passaram por ajustes rápidos, o que garantiu a continuidade das cenas sem prejuízos para a trama. A equipe também destacou que Arlete apresenta melhora e deve retomar as atividades ainda nesta sexta-feira (5).

A informação foi divulgada primeiro pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias. Na história, Josefa tem papel essencial por ser mãe da vilã Arminda, vivida por Grazi Massafera, e sua presença movimenta a narrativa em diversos núcleos da novela das nove.