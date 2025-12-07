Nani Venâncio revela motivo de ter deixado a carreira de atriz





Nani Venâncio abriu o coração sobre a arriscada decisão de ter deixado a carreira de atriz para se dedicar integralmente à apresentação. A artista, que estreou nas telinhas na novela O Outro (1987), da Globo, detalhou a razão pelo fato.

Em entrevista ao NaTelinha Talk Podcast, ela afirmou que sempre se interessou pelo trabalho na telinhas, mas optou pela apresentação após considerar que esse formato atendia melhor ao que buscava profissionalmente.

A ex-atriz da Globo surpreendeu, ainda, ao ter relatado que já sofreu assédio no início de sua carreira, nos bastidores da emissora carioca. "Nunca fui agredida, até porque sou brava demais para isso, mas assédio já", disse. Segundo ela, o episódio ocorreu quando era novata na emissora e disse ter sido abordada pelo diretor responsável pelo quadro Garota do Fantástico, cujo nome afirmou não lembrar.

"Ele me chamou, na época eu era muito jovem, para participar do quadro Garota do Fantástico. Cheguei na sala do diretor, isso que eu trabalhava na Globo, não lembro o nome, porque se lembrasse, falaria mesmo", afirmou Nani. Em seguida, a apresentadora relatou ter ouvido: "Quero ficar com você esse fim de semana", explicando que, nas palavras dele, a expressão utilizada foi "comer esse final de semana", e rebateu, dizendo que "tenho dó de você que, para comer uma mulher, tem que estar sentado nesta cadeira".