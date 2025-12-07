Nubia Oliiver lista os prós e contras de trabalhar com conteúdo adulto





Sucesso no OnlyFans, Nubia Oliiver comentou sobre os prós e contras de vender conteúdos sensuais na plataforma de entretenimento adulto. Ela que já posou nua para diversas revistas masculinas, contou que apesar de estar faturando muito com esse novo trabalho, ainda enfrenta alguns desafios.

"Foi ruim no sentido do desrespeito pelo trabalho do outro. O brasileiro vê um trabalho, que queira ou não queira, dá um trabalho para se fazer, para se produzir, para postar, aí o povo vai lá e faz os downloads das suas fotos e acabam vendendo num preço menor, te prejudicando dentro da plataforma.", desabafou ela em entrevista à jornalista Jéssica Alexandrino, do site NaTelinha.

Outro ponto negativo de comercializar nudes no OnlyFans, de acordo com a musa, é o julgamento que ela recebe de grande parte do público. "Sofro preconceito diariamente, o Brasil é puro julgamento, vivemos num país muito preconceituoso, ainda mais por ser mulher. Mas estamos caminhando, mesmo com passos lentos, aos poucos vamos conquistando mais espaço e mostrando que temos nosso valor", comentou.

Apesar disso, a plataforma trouxe muitos benefícios para Nubia Oliiver. Ela afirma que foi isso que a salvou durante a pandemia da Covid-19. "Mas eu não posso cuspir no prato em que comi e ainda como, foi uma pandemia muito dolorosa para todo mundo, porém nos salvou, né, consegui pagar as contas de casa", garantiu.

Nubia Oliiver revela se toparia fazer filme pornô

Apaixonada por seu trabalho, ela destacou que adora se exibir no OnlyFans. No entanto, não toparia realizar um filme pornô. "Sou uma pessoa bem fora da casinha, porém preciso respeitar os meus genitores. O mundo deles foi diferente, então seria uma questão de respeito mesmo, devo a vida a eles, se quero respeito antes de tudo preciso respeitar. Vou continuar fazendo meus filmes entre 4 paredes, vencedores de Oscar", brincou.



