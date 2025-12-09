Rayane Figliuzzi perde posto de musa da Vila Isabel após escândalos





Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, o Misael de Três Graças, não é mais musa da União de Vila Isabel. A decisão radical foi tomada pela própria escola de samba em comunicado, nesta segunda-feira (8), nas redes sociais.

A escola de samba deu a entender que a ex-peoa não estava tão disponível para coisas básicas que toda musa do Carnaval deveria se atentar. "A decisão foi tomada em virtude da impossibilidade de cumprimento das agendas e compromissos necessários para o cargo. Com a ausência de disponibilidade da influenciadora, tornou-se inviável manter o vínculo", revelou.

Em outro trecho, a escola de samba também comenta levemente da recente confusão que a namora de Belo se envolveu, inclusive envolvendo um suposto caso de racismo.

"Além disso, em função dos recentes acontecimentos envolvendo a influenciadora, a escola considera imprescindível reafirmar seu compromisso com os valores de respeito, inclusão e combate a toda forma de discriminação. A agremiação repudia qualquer ato de preconceito e declara que a tolerância a comportamentos discriminatórios não será praticada ou aceita no seio da comunidade . ‘Preconceito é burrice; quem o pratica deixa de ser humano para se tornar uma coisa sem valor", disparou a escola.