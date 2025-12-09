Casa Akotirene promove projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias

Casa Akotirene promove 2ª edição do Projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias - (crédito: Divulgação)

A Casa Akotirene recebe a 2ª edição do Projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias, no próximo dia 13 de dezembro. O terreiro da Casa abre espaço a partir das 14h, para o Samba da Akotirene, a primeira roda de samba do local, que promete reunir comunidade, ancestralidade e muita música, com entrada gratuita.

O projeto segue até às 17h e, durante o dia, o evento promove vivências, além de cantos, danças e celebrações coletivas. Entre as atrações confirmadas estão Samba da Comunidade, Gija Barbieri e Cláudia Rocha. O evento é resultado da parceria entre a Casa Akotirene e o programa Jovem de Expressão.



Em entrevista divulgada, Joice Marques, presidente da Casa Akotirene, diz que o Samba da Akotirene nasce em um gesto de fortalecimento e celebração da comunidade: “O Samba da Akotirene celebra a força das mulheres negras do nosso território. A parceria com o Jovem de Expressão fortalece esse trabalho e nos permite homenagear Akotirene e todas que seguem construindo resistência, memória, comunidade e cultura.”



Serviço

2ª edição da Formação de Arte e Cultura nas Periferias: Samba da Akotirene

Dia 13 de dezembro, das 14h às 17h, na Casa Akotirene (QNN 23, Conjunto J, Casa 43, Ceilândia/DF). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.