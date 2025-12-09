Rock in Rio 2026 abre venda geral de ingressos nesta terça-feira

A venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2026 será aberta nesta terça-feira (9/12), às 19h, marcando o início da corrida por entradas para a edição que ocupará o Rio de Janeiro (RJ) nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Entre as atrações já asseguradas no line-up estão Elton John, Maroon 5 e Stray Kids.

O Rock in Rio Card, modalidade de ingresso antecipado, garante acesso a um único dia do evento — a seleção da data será definida posteriormente pelo comprador. Nesta edição, os valores do Card são de R$ 795 (inteira), R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 675,75 para quem utiliza cartões de crédito emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A.

As vendas, livres de taxa de serviço, ocorrem exclusivamente pelo site da Ticketmaster Brasil, com pagamento via cartão de crédito ou Pix. Clientes de cartões de crédito do Itaú Unibanco Holding S.A. contam com 15% de desconto — benefício que não se acumula com meia-entrada — e podem parcelar a compra em até oito vezes sem juros. Nos demais cartões, o parcelamento é permitido em até seis vezes sem juros, exceto no caso de cartões internacionais, que não oferecem parcelamento.

Embora o line-up completo ainda não tenha sido divulgado, algumas apresentações já foram anunciadas. No dia 7, sobem ao Palco Mundo Elton John, como headliner, e Gilberto Gil. No dia 11, o destaque principal do Palco Mundo será o Stray Kids, enquanto Jamiroquai se apresenta no Palco Sunset. Já no dia 12, Maroon 5 encabeça o Palco Mundo, acompanhado por Demi Lovato; no Palco Sunset, Mumford & Sons e João Gomes com a Orquestra Brasileira completam a programação já confirmada.