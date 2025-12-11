Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (11/12)

Data estelar: Lua quarto minguante em Virgem.

A empatia que buscamos para confirmar que podemos nos identificar com certas pessoas e as considerar de nosso grupo não há de ser encontrada na articulação bem elaborada das palavras, haja vista que o algoritmo da inteligência artificial as articula muito bem.

Manipular palavras para aparentar uma empatia inexistente é a essência do crime ou da sedução carente de verdadeira emoção, é assim que as pessoas caem em golpes e se deixam enganar.

A empatia real não está nas palavras bem articuladas, mas em quem as diz, e não há sujeito por trás do algoritmo da inteligência artificial, apenas uma máquina que simula o talento de falar e da empatia. A empatia é uma virtude do sujeito e não de nenhum objeto, se buscas empatia renova tua força de sujeito e busca os sujeitos que representem tua turma.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há coisas que só acontecem em sonhos, porém, não porque sejam irreais, mas porque as pessoas ainda não conseguiriam admitir que a vida funciona de um jeito que está muito além de nossa capacidade de a compreender.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Evite criticar as pessoas porque se deixam embalar por sonhos que, muito provavelmente, você enxerga como ilusões perigosas. Tenha em mente que você também já se iludiu, e que advertir sobre a ilusão não compensa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As coincidências são significativas, porque suprem as demandas que sua alma faz em suas conversas interiores, mas de uma forma sem sequência lógica. É surpreendente o funcionamento misterioso da vida. Desfrute.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Plante as sementes do afeto que você deseja receber, porque as pessoas andam distraídas e preocupadas, quando não desesperadas, e isso faz com que a vida afetiva vá desidratando aos poucos, todos os dias. Melhor não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Permita que as visões magníficas que ocorrem em sua mente sejam digeridas como realidades desejáveis, pois, mesmo que estejam fora do alcance imediato, são as sementes de um futuro que está sendo construído em gerúndio.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Fazendo o ademão de se comunicar e colocar tudo em pratos limpos, você vai colher ótimos resultados, porque neste momento parece haver uma convergência entre o desejo de conciliação e a capacidade de as pessoas ouvirem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O prazer de ter tudo sob domínio, tudo em ordem e pronto para funcionar, não pode nem deve ser comparado com nada mais. É uma situação que brinda com alívio e ao mesmo tempo esperança de poder fazer mais no futuro.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Um bom começo de conversa reside na empatia, mas essa não pode ser fabricada ou simulada, porque para isso já existe a inteligência artificial. A empatia é algo da alma, algo que só se simula na hora de dar um golpe.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A serenidade que acontece espontaneamente não parece ter razões claras para emergir, porém, será que por falta de razões a alma deveria duvidar de sua origem? É o caso de desfrutar e nada mais. Sem razão.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você fizer o movimento de sair de sua toca e socializar um pouco mais do que o habitual, perceberá que colhe resultados muito interessantes, que acalentam a alma ao perceber a íntima conexão entre as pessoas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre as coisas acontecem como resultado de imenso esforço, também há magia circulando à solta no Universo, e quando a alma está de bom humor, esperançosa e conectada com todos os sentidos, a magia se concretiza.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há dias em que a alma nasce poética, capaz de se expressar onde antes havia apenas silêncio. Aproveite a onda e se aproxime das pessoas com que você precisa conversar algumas coisas importantes e valiosas. Aproximação.