Modelo considerada ‘perfeita pela IA’ congela óvulos para engravidar

Janaina Prazeres, conhecida por representar o padrão de corpo considerado mais próximo da ‘perfeição’, segundo um algoritmo de inteligência artificial (IA), revelou que congelou seus óvulos aos 20 anos por nunca ter desejado engravidar.

A modelo, hoje aos 37 anos, confidenciou que tomou a decisão ainda antes de realizar sua primeira cirurgia plástica. "Nunca me imaginei grávida. Congelar os óvulos tão cedo foi a maneira que encontrei de ter controle sobre o meu futuro", afirmou.

Ao longo da carreira, Janaina Prazeres foi submetida a diversos procedimentos estéticos, que somam mais de R$ 300 mil. Segundo ela, as transformações não influenciaram na sua decisão, mas fortaleceram a certeza de que não queria viver uma gestação.

"Cada cirurgia que fiz só confirmava algo que eu já sabia desde muito nova. Eu moldava meu corpo e percebia que ele não fazia sentido dentro da experiência da gravidez", disse a modelo, que ainda apontou que não descartaria uma barriga solidária. "Meu corpo faz parte do meu trabalho e da minha identidade. A barriga solidária não é um plano de última hora, é meu plano desde o começo", afirmou Janaina.

