Angélica rebate críticas por usar vibradores: 'Precisamos curar esses estigmas'

Angélica abriu o jogo sobre a repercussão causada após ter revelado que faz uso de brinquedos sexuais para o prazer, e que já até mesmo presenteou a própria mãe com um.

Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora declarou: "O que mais me chocou nessa história toda foram as mulheres me criticando. Poxa, mulheres? Mãe não transa? E se você não tem o seu próprio prazer, por que vai criticar o do outro?", indagou.

"É muito louco. E aí, que eu falei que dei um vibrador para a minha mãe e ela nem sabia o que era, eu tive que explicar pra ela, como é que bota pra carregar e não sei o quê, muito difícil também explicar isso, não foi fácil pra mim, mas a gente tem que curar esses estigmas", detalhou Angélica, que ressaltou a coleção de vibradores que possui.

"Eu tenho certeza que com o tempo, com a conversa e ver outras mulheres falando sobre o prazer, te liberta. Você começa a questionar o seu. Essa troca entre mulheres é muito poderosa. Muito mais poderosa que a troca dos homens, tenho certeza disso", refletiu ela, que ainda apontou como o fato pode influenciar no seu relacionamento com o marido, Luciano Huck.

"O meu marido é maravilhoso porque ele não tá nem aí pra nada disso. E olha que ele é de uma geração mais antiga, que poderia ser careta, que poderia ser insegura com esse assunto feminista. Ele é aberto a aprender, ele está aberto a discussões, é um cara que gosta da comunicação e também gosta de ouvir o outro. E isso é muito importante, as pessoas aprenderem a ouvir o outro. E isso faz com que ele seja um homem mais pra frente nessa história toda", finalizou Angélica.

