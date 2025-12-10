João Gomes domina o Prêmio Multishow 2025; confira vencedores

Na noite desta terça-feira (10/12), o palco do Prêmio Multishow 2025 celebrou novos triunfos e reverenciou legados históricos. Sob o comando de Kenya Sade e Tadeu Schmidt, a cerimônia coroou João Gomes como o grande destaque da edição, garantindo ao cantor quatro estatuetas — entre elas, a de Artista do Ano, que consolidou seu protagonismo na premiação.
A noite também ganhou forte carga emocional com a homenagem dedicada a Gilberto Gil. Ney Matogrosso abriu o tributo interpretando Se Eu Quiser Falar com Deus, conduzindo o público a um momento de profunda comoção. Logo depois, Caetano Veloso deu sequência com Drão, ampliando o clima de reverência. O próprio Gil encerrou a celebração assumindo o palco e revisitando sua trajetória por meio de Toda Menina Baiana e Andar com Fé, dividindo a cena com familiares que o acompanharam na apresentação
Confira a lista completa dos vencedores do Prêmio Multishow 2025:
Álbum do Ano
- Coisas Naturais - Marina Sena
- Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer - BK
- Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
- O Mundo Dá Voltas - BaianaSystem
- Rock Doido - Gaby Amarantos
- Um Mar Para Cada Um - Luedji Luna
Artista do Ano
- Ana Castela
- Gaby Amarantos
- Gilberto Gil
- João Gomes
- Liniker
- Menos é Mais
Capa do Ano
- CARRANCA - Urias
- Coisas Naturais - Marina Sena
- Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer - BK
- Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota Pê
- O Mundo dá Voltas - BaianaSystem
- Rock Doido - Gaby Amarantos
Produção Musical do Ano
- Dudu Borges
- Eduardo Pepato
- Iuri Rio Branco
- Janluska
- Papatinho
- Pretinho da Serrinha
Instrumentista do Ano
- Amaro Freitas
- Hamilton de Holanda
- Hermeto Pascoal (In memoriam)
- Jonathan Ferr
- Mestrinho
- Pretinho da Serrinha
Axé e Pagodão do Ano
- Desliza ("Ólhinho" No Corpinho) - Léo Santana e Melody
- Energia de Gostosa - Ivete Sangalo
- Hoje Eu Vou Te Usar - Tília, Kadu Martins, Mc Daniel, Léo Santana, DG e Batidão Stronda
- O Baiano Tem o Molho - O Kannalha
- O Verão Bateu em Minha Porta - Ivete Sangalo
- Surra de Toma - Léo Santana
Arrocha do Ano
- Mãe Solteira - DG, Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine e Mc G15
- Me Apaixonei Nessa Morena - Natanzinho Lima, Mc Tato e Gabb Mc
- Não Era Love - Luan Pereira, Grelo e MC Tuto
- Resenha do Arrocha - J Eskine e Alef Donk
- Saudade Top 1 - Unha Pintada
- Vou Começar a Não Prestar - Theuzinho e Nadson O Ferinha
Gospel do Ano
- Avenida do Arrependimento - Thalles Roberto e Jorge
- Dependente de Deus - Isadora Pompeo
- Fé para o impossível - Eli Soares
- O Leão - Ton Carfi
- Quem É Esse - Julliany Souza
- Santo Pra Sempre - Fernandinho
DJ do Ano
- Alok
- Dennis
- Mochakk
- Papatinho
- Pedro Sampaio
- Vintage Culture
Forró e Piseiro do Ano
- Beija Flor - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
- Cópia Proibida - Léo Foguete
- Eu me apaixonei - Vitinho Imperador
- Lembrei de Nós - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
- Melzinho - Talita Mel, Xand Avião
- Tudo Vai Dar Certo - Raí Saia Rodada
Funk do Ano
- Bota Um Funk - Pedro Sampaio, Anitta e MC GW
- Famosinha - MC Rodrigo do CN, MC Meno K, DJ Caio Vieira
- MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) - DENNIS, Luísa Sonza
- Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim - Oruam feat. Zé Felipe, Mc Tuto, Mc Rodrigo do CN, DJ Lc da Roça, MC K9 e MC PL Alves
- Sequência Feiticeira - Pedro Sampaio feat. MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito
- Vou Raspar Seu Bigodin - Mc Dricka e DJ S2k
Música Urbana do Ano
- Amina - Tasha & Tracie
- Cacos De Vidro (sample: Esperar pra ver) - BK, Kolo, Evinha
- Dharma - AJULIACOSTA, Dj KLJay, Maffalda
- Fuso - Duquesa, Go Dassisti
- Lido com Crises - Ryu, The Runner, Vulko FK, Neckklace, 6ee
- Talvez Você Precise de Mim - Veigh
MPB do Ano
- Açaí - Jota.pê
- Apocalipse - Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai e Fejuca
- Fé (ao vivo) - Caetano Veloso, Maria Bethânia
- Infinito em Nós - Zé Ibarra
- Sua Onda - Marisa Monte
- Um Brinde - Djavan
Pop do Ano
- Caos e Sal - IZA
- Despacha - Melly
- É Arte - Lexa, Kevin O Chris
- Lua Cheia - Marina Sena
- Numa Ilha - Marina Sena
- Você Vai Gostar - Duda Beat e AJULIACOSTA
Rock do Ano
- A Cidade - Lagum
- Além do Fim - Di Ferrero
- Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades - Planet Hemp, Baiana System
- Nada Igual - Terno Rei
- Nunca Tenha Medo RMX - Planet Hemp, Seu Jorge e Emicida
- toda garota como eu =( =) - Duquesa e Iorigun
Samba e Pagode do Ano
- Apagar (Fundo Raso) - Ferrugem
- Duvido - Turma do Pagode, Ferrugem e Mumuzinho
- Fica Com Deus - Yan e Sorriso Maroto
- P do Pecado - Menos É Mais e Simone Mendes
- Pela Última Vez - Menos é Mais e Nattan
- Vento - Xande de Pilares
Sertanejo do Ano
- Ilusão de Ótica - Matheus & Kauan e Ana Castela
- Olha Onde Eu Tô - Ana Castela
- Saudade Burra - Lauana Prado e Simone Mendes
- Saudade Proibida - Simone Mendes
- Sua Boca Mente (You’re Still the One) - Zé Felipe e Ana Castela
- Tubarões - Diego & Victor Hugo
Brega do Ano
- Apostar em Você - Luan Pereira, Zé Felipe e Mc Tuto
- Bailão - Zé Felipe, Grelo
- Desabafo de Um Jovem Adulto - Grelo
- Foguinho - Gaby Amarantos
- Pense o Que Quiser de Mim - Raphaela Santose Wesley Safadão
- Sonho de Amor - Natanzinho Lima
Categorias definidas com voto popular
Show do Ano
- 20 anos - Jorge & Mateus
- A Última Ponta - Planet Hemp
- Caju - Liniker
- Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
- Tempo Rei - Gilberto Gil
- The Town - IZA
Clipe TVZ do Ano
- Acima de Mim só Deus - Filipe Ret
- Lua Cheia - Marina Sena
- Numa Ilha - Marina Sena
- P do Pecado - Menos é Mais e Simone Mendes
- Pote de Ouro - Liniker e Priscila Senna
- Sua Boca Mente (You’re Still The One) - Zé Felipe e Ana Castela
Hit do Ano
- Cacos de Vidro (sample: Esperar pra Ver) - BK, Kolo e Evinha
- Foguinho - Gaby Amarantos
- P do Pecado - Menos é Mais e Simone Mendes
- Resenha do Arrocha - J Eskine e Alef Donk
- Sua Boca Mente (You're Still The One) - Zé Felipe e Ana Castela
- Tubarões - Diego & Victor Hugo
Revelação com Orgulho Itaipava
- AJULIACOSTA
- Danilo & Davi
- Joyce Alane
- Léo Foguete
- Panda
- Yan
Categoria Brasil
- Benzadeus (Centro-Oeste)
- Bruna Black (Sudeste)
- Zudizilla (Sul)
- Josyara (Nordeste)
- Marília Tavares (Norte)
