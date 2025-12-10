João Gomes domina o Prêmio Multishow 2025; confira vencedores

Na noite desta terça-feira (10/12), o palco do Prêmio Multishow 2025 celebrou novos triunfos e reverenciou legados históricos. Sob o comando de Kenya Sade e Tadeu Schmidt, a cerimônia coroou João Gomes como o grande destaque da edição, garantindo ao cantor quatro estatuetas — entre elas, a de Artista do Ano, que consolidou seu protagonismo na premiação.

A noite também ganhou forte carga emocional com a homenagem dedicada a Gilberto Gil. Ney Matogrosso abriu o tributo interpretando Se Eu Quiser Falar com Deus, conduzindo o público a um momento de profunda comoção. Logo depois, Caetano Veloso deu sequência com Drão, ampliando o clima de reverência. O próprio Gil encerrou a celebração assumindo o palco e revisitando sua trajetória por meio de Toda Menina Baiana e Andar com Fé, dividindo a cena com familiares que o acompanharam na apresentação

Confira a lista completa dos vencedores do Prêmio Multishow 2025:

Álbum do Ano

Coisas Naturais - Marina Sena

Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer - BK

Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

O Mundo Dá Voltas - BaianaSystem

Rock Doido - Gaby Amarantos

Um Mar Para Cada Um - Luedji Luna

Artista do Ano

Ana Castela

Gaby Amarantos

Gilberto Gil

João Gomes

Liniker

Menos é Mais

Capa do Ano