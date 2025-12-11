Antonio Fagundes retorna à Globo em nova novela após exigências serem aceitas - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Antonio Fagundes, ator, finalmente acertou sua participação na nova novela de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, que substituirá Três Graças em 2026. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

A emissora não se empolgou muito, a princípio, em aceitar que o ator veterano gravasse apenas três dias na semana. Apesar de muitos atores veteranos estarem disponíveis no mercado, a emissora preferiu insistir na presença de Fagundes e cedeu às exigências dele.

O chefão da Globo, Amauri Soares, vibrou com o retorno do ator à emissora. "Fagundes é uma instituição do audiovisual brasileiro, além de ser um colega muito querido. Ter ele se volta aos Estúdios Globo é uma enorme alegria. Faremos grandes conteúdos juntos", disse. O ator também vai participar de um filme nos Estúdios Globo.

Atualmente, Antonio Fagundes está no ar na reprise da novela Rainha da Sucata, que está colocando no subsolo a audiência da Globo no fim das tardes.

