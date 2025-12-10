Marcelo VIP detestou ser vivido por Wagner Moura em filme

Apontado como um dos maiores golpistas do Brasil, Marcelo Nascimento da Rocha, o Marcelo VIP, rejeitava totalmente a escolha de Wagner Moura para interpretá-lo no filme VIPs (2010). Em entrevista a Otaviano Costa exibida pela Band em agosto, declarou: “O Wagner Moura nunca foi a minha escolha para me representar”, reforçando, ao ser questionado sobre alternativas, que “qualquer um menos ele” seria uma opção melhor.
A morte de Marcelo nesta terça-feira (9/12), aos 49 anos, encerra a trajetória de um personagem controverso que, além de cumprir parte da pena na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Curitiba, atuou como palestrante e escritor depois de deixar os golpes para trás. A crítica ao filme, porém, permaneceu como um de seus assuntos mais recorrentes.
Para Marcelo, as mudanças feitas no enredo para fins dramáticos distorciam sua história e os papéis de sua família: “Muitas coisas foram mudadas. Meu pai nunca foi piloto, minha mãe nunca foi cabeleireira, ela se aposentou na Justiça Eleitoral”, afirmou, comentando ainda que seguidores costumavam dizer que o documentário VIPs: Histórias Reais de um Mentiroso (2010) refletia muito mais fielmente sua vida real.
Apesar da irritação com o conteúdo, Marcelo reconhecia o mérito técnico do longa, premiado quatro vezes no Festival do Rio, inclusive como melhor filme. “Não me enxergo daquela forma até porque sei da história real. Mas enfim, o filme foi um sucesso de público, ganhou alguns prêmios. Sobre a execução do ator e da equipe, inquestionável. É mais sobre o conteúdo."
Quem foi Marcelo VIP
Natural do Paraná, Marcelo VIP se tornou um nome conhecido pelos golpes que aplicou nos anos 2000, período em que assumiu identidades de músico, atleta e até herdeiros. O caso mais notório ocorreu em 2001, quando apresentou-se como Henrique Constantino, um dos fundadores da Gol Linhas Aéreas, durante uma festa no Recife, concedendo entrevistas a programas de celebridades como se fosse o próprio empresário — um episódio que chamou atenção dentro e fora do país.
Ao longo da carreira criminosa, recebeu condenações que somaram mais de 34 anos, incluindo estelionato, falsidade ideológica, roubo de avião e associação ao tráfico de drogas.
