A Fazenda 17: Duda reage a boatos de sexo com Mesquita no confinamento

Duda Wendling, atual participante de A Fazenda 17, chamou atenção ao ter negado, ao vivo, de que teria praticado sexo com Mesquita durante o confinamento, após ter sido citado o uso de uma suposta camisinha pelos dois.

Durante a formação da Roça, na noite desta última terça-feira (9), a ex-atriz mirim se defendeu. "Eu cheguei aqui e descobri que o que interessa é se a outra pessoa está tendo relacionamento e tendo relações sexuais. Não, gente, não tô tendo relações sexuais com o Mesquita e não teria isso aqui dentro de jeito nenhum, isso aqui não é o objetivo", declarou.

"O Fabiano fez uma brincadeira que achei bem desrespeitosa. Ele sabe que Saory e Carol estão infernizando a minha vida, espírito obsessor e sanguessuga, pra saber se eu tô fazendo ou não estou fazendo [sexo]", disse Duda, que ainda citou Viih Tube, filha do peão.

"Fabiano é pai de família, avô, e queria saber se fizessem isso com a filha dele, se ele iria gostar!", pontuou Duda Wendling.

