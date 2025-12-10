Duda Wendling, atual participante de A Fazenda 17, chamou atenção ao ter negado, ao vivo, de que teria praticado sexo com Mesquita durante o confinamento, após ter sido citado o uso de uma suposta camisinha pelos dois.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Durante a formação da Roça, na noite desta última terça-feira (9), a ex-atriz mirim se defendeu. "Eu cheguei aqui e descobri que o que interessa é se a outra pessoa está tendo relacionamento e tendo relações sexuais. Não, gente, não tô tendo relações sexuais com o Mesquita e não teria isso aqui dentro de jeito nenhum, isso aqui não é o objetivo", declarou.
"O Fabiano fez uma brincadeira que achei bem desrespeitosa. Ele sabe que Saory e Carol estão infernizando a minha vida, espírito obsessor e sanguessuga, pra saber se eu tô fazendo ou não estou fazendo [sexo]", disse Duda, que ainda citou Viih Tube, filha do peão.
"Fabiano é pai de família, avô, e queria saber se fizessem isso com a filha dele, se ele iria gostar!", pontuou Duda Wendling.
O post A Fazenda 17: Duda reage a boatos de sexo com Mesquita no confinamento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Cazuza ganha escultura de beija-flor no hospital onde compôs clássico
- Diversão e Arte Angélica rebate críticas por usar vibradores: 'Precisamos curar esses estigmas'
- Diversão e Arte Modelo considerada ‘perfeita pela IA’ congela óvulos para engravidar
- Diversão e Arte João Gomes domina o Prêmio Multishow 2025; confira vencedores
- Diversão e Arte Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos nesta quarta (10/12)
- Diversão e Arte Benzadeus é o vencedor do Prêmio Multishow 2025, na categoria Brasil