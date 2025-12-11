Anitta faz confissões inéditas sobre namoro de um ano com empresário - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Anitta chamou atenção ao ter feito confissões inéditas sobre a vida pessoal. A cantora, que está cada vez mais discreta em sua vida pessoal, rasgou elogios pela parceria do atual namorado, o empresário Ian Bortolanza, durante uma live.

Na ocasião, a cantora contou que quando sente preguiça de gravar vídeos, é incentivada pelo companheiro, que mesmo sem trabalhar com ela, muitas vezes, fica responsável pela gravação dos seus conteúdos.

"Equilíbrio"

"Consegui ter uma relação que eu não tivesse que fazer essa divisão: ‘vou namorar ou vou trabalhar’. Fui entrando em uma frequência tão legal que atraí uma pessoa que vai me apoiando, vai ao estúdio comigo, faz as fotos. Ele não trabalha comigo, tem o trabalho dele, mas me apoia nas minhas coisas. Achei um equilíbrio muito bom", disse Anitta.

A ‘girl from Rio’ ainda revelou que está vivendo o relacionamento há cerca de um ano. "Estou há um ano no namoro. Te amo, meu amor. Ele que montou o computador. Ele me ajuda nos trabalhos, filma os meus vídeos todos, está nessa divulgação do projeto novo… A gente está junto há muito tempo. Às vezes, estou com preguiça e ela falam ‘vamos fazer o vídeo da música'", contou.

