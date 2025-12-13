Ziraldo ganha homenagem com lançamento de dois livros

O acervo de Ziraldo, morto em abril de 2024, é um mundo de possibilidades para Adriana e Guto Lins. Diretora artística do Instituto Ziraldo (IZ) e sobrinha do autor, Adriana assina a arte de O caminho das sete tias, uma parceria com um texto deixado pelo tio. E Guto Lins lança Peixe grande, sua versão biográfica para as crianças da história do pai do Menino Maluquinho. Os dois lançam os livros hoje, às 15h30, no Porão Livro & Café.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Fernanda Montenegro interpreta criminosa em último filme da carreira



Adriana se inspirou na estética de Flicts, um dos maiores sucessos de Ziraldo, para criar as ilustrações de O caminho das sete tias, um texto escrito pelo tio há 30 anos e entregue à editora Melhoramentos, mas nunca publicado nem editado. "Ziraldo deixou um bilhete junto com o texto falando: ´'Vamos guardar para uma outra oportunidade'. E a editora insistiu algumas vezes: 'E agora, vamos editar? Não, não'", explica Adriana. Ela conta que era um texto muito diferente dos outros da série, uma coleção de poemas dedicados à figura das tias. "A editora mandou para o Instituto Ziraldo e eu fiz a leitura para entender que tipo de projeto gráfico seria, que tipo de projeto editorial, qual o estilo das ilustrações. Enfim, tentar entender do que se tratava o texto."

Adriana explica que O caminho das sete tias traz uma narrativa que foge às temáticas exploradas nos outros livros da coleção. O texto entrou na íntegra e, em vez de falar das relações humanas entre tios e sobrinhos, se debruça sobre uma história encantada de um príncipe que perde a alegria e vê o reino emudecer. "O Todo-Poderoso, né, o galã da história, o cara que sempre chegava para resolver tudo, o Salvador da Pátria, o herói, o lindo, está triste", conta a ilustradora. "É muito simbólico, um tema que, impressionantemente, hoje em dia faz muito sentido e é bem necessário." Ela acredita que, como a temática era muito diferente do resto da coleção, Ziraldo preferiu guardar. Por intuição, achou que não era o momento. Mas a temática se encaixa bem nos dias de hoje, quando falar de tristeza, depressão e saúde mental se tornou urgente. O livro ganhou um sentido especial.

Em Peixe Grande, Guto Lins decidiu homenagear o próprio Ziraldo contando a história do escritor por meio de um peixinho. Guto explica que a metáfora nasceu da geografia. O Instituto Ziraldo ocupa o local onde Ziraldo trabalhava, perto da Rua Fonte da Saudade, no Rio de Janeiro, num ponto onde o Rio Doce deságua na Lagoa Rodrigo de Freitas. "Ela sinaliza a trajetória de Ziraldo: um peixe de água doce que conquistou o mar", diz Lins. Para ele, contar a trajetória de Ziraldo em um livro infantil é a melhor forma de falar do escritor que, segundo Lins, é o maior autor brasileiro de literatura feita para crianças. "Seu domínio de múltiplas linguagens e soluções narrativas o faz ser inigualável", garante.

A ideia do livro também tem origem em uma conversa entre Ziraldo e Guto Lins, ocorrida anos atrás. "Ele propôs que fizéssemos um livro juntos, um escrevendo o texto a partir das ilustrações do outro", conta. O resultado foi Entre Cobras e Lagartos, publicado em 2024. "Tomei gosto e resolvi experimentar novamente", revela Lins. "Já escrevi e tenho escrito muitos textos sobre Ziraldo, mas nenhum no formato literário. A melhor forma de homenagear era transformar o texto em um livro. Nada melhor que poder homenagear meu amigo e ídolo com uma biografia poética no formato de um livro para crianças.

Leia também: Brasília recebe etapa de circuito internacional de pintura italiana



Lins garimpou então as primeiras ilustrações no acervo de Ziraldo, mas essa busca o fez mexer no texto, que já estava pronto. "E vice-versa. O livro é um diálogo entre o texto e as imagens", avisa.



O caminho das sete tias De Ziraldo e Adriana Lins

Melhoramentos, 48 páginas. R$ 59

Peixe grande

De Ziraldo e Guto Lins. Global, 48 páginas. R$ 65

Lançamento hoje, às 15h30, no Porão Livro & Café















