Brasília recebe etapa de circuito internacional de pintura italiana

Brasília recebe, entre os dias 11 de dezembro de 2025 e 22 de fevereiro de 2026 , a exposição Pintura italiana hoje. Uma nova cena. A mostra, exposta no Museu Nacional da República, apresenta uma obra inédita criada especialmente para a capital federal. A pintura é assinada pelo artista ítalo-brasileiro Damiano Gullì, curador de Arte Contemporânea e do Public Program da instituição milanesa.
O evento, apresentado pela Embaixada da Itália em Brasília e pela Triennale Milano, com promoção do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália, reforçará "o intercâmbio cultural entre Itália e Brasil", segundo a organização da exposição.
A mostra será a segunda etapa de um percurso internacional, que teve a primeira etapa em Buenos Aires, na Argentina. Depois de Brasília, seguirá para o Rio de Janeiro e, em seguida, para a Cidade do México. "O projeto representa um momento relevante de valorização da pintura italiana contemporânea e de fortalecimento do diálogo entre a produção artística da Itália e o público brasileiro", ressalta a organização.
De acordo com os responsáveis, a organização foi pensada com o objetivo de mostrar um panorama amplo da nova produção pictórica italiana. Ela foi organizada em cinco seções: Sozinhos/Juntos; História, Narrativas e Tradição; Metafísica do Cotidiano; Entre-Meios; e Forma, cor, tempo, matéria. Cada núcleo aborda temáticas como releituras da tradição, diálogos com cotidiano, autorrepresentação, contaminações disciplinares e a fluidez entre abstração e figuração.
O Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, ressalta que o evento é importante para promover a nova geração de artistas na Itália. "Estou realmente entusiasmado por realizar esta belíssima exposição no Brasil em duas etapas. Apoiei imediatamente o projeto porque acredito que a arte é um processo em contínua evolução e é essencial apoiar o crescimento das novas gerações de artistas italianos, especialmente em um país que aprecia profundamente a produção cultural da Itália", comentou, via assessoria.
Ao todo, 27 artistas estarão reunidos, entre eles Beatrice Alici, Viola Leddi, Giulia Mangoni e Andrea Martinucci.
Serviço
Pintura italiana hoje. Uma nova cena
Museu Nacional da República, Brasília DF | 11 de dezembro de 2025 a 22 de fevereiro de 2026
Idealização: Triennale Milano
Curadoria: Damiano Gullì
Promovido pelo Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália
*Realização: *Embaixada da Itália em Brasília, Triennale Milano, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal
