Morre a cineasta Joyce Prado, aos 38 anos

Além do trabalho artístico, Joyce foi fundadora da Associação de Profissionais Negros do Audiovisual e da Oxalá Produções - (crédito: Divulgação Apan)

Morreu, nesta quinta-feira (11/12), aos 38 anos, a diretora e roteirista Joyce Prado, expoente do cinema negro contemporâneo no Brasil. A morte foi confirmada pelo centro cultural Aparelha Luzia e pela Associação de Profissionais do Audiovisual Nego (Apan).

Joyce foi premiada no 44º Festival Internacional de Cinema de São Paulo pelo longa Chico Rei Entre Nós (2020) e foi destaque em premiações como o Music Video Festival Awards (2020) e o Women Music Event (2018, 2021 e 2024) por colaborações com a cantora Luedji Luna.

Ela também escreveu e dirigiu as séries The Beat Diaspora e Ancestralidades, além de ter sido a produtora executiva de Memórias em Bronze e Nós, Mulheres. Em 2016, ela produziu o documentário Flores de Baobá, vencedor do prêmio do público no Black Star Film Festival.

“Joyce foi uma das cineastas mais atuantes e premiadas de sua geração, referência incontornável na construção de narrativas negras no audiovisual brasileiro contemporâneo”, afirma nota da Apan.

Além do trabalho artístico, Joyce foi fundadora da Apan e da Oxalá Produções. A causa da morte não foi divulgada.