Fernanda Montenegro interpreta criminosa em último filme da carreira

Aos 96 anos, Fernanda Montenegro vive uma assaltante em ‘Velhos Bandidos’, filme que marcará sua despedida do cinema, com estreia prevista para março de 2026

Montenegro contracena com Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos em trama dirigida por Claudio Torres - (crédito: Divulgação )
Fernanda Montenegro assume o papel de uma assaltante em Velhos Bandidos, longa que chega aos cinemas em março de 2026 e que deve registrar sua despedida das telas. No centro da trama está Marta, criminosa que organiza um roubo a banco ao lado do marido Rodolfo, vivido por Ary Fontoura. Para executar o plano, o casal recruta dois jovens ladrões interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, enquanto Lázaro Ramos encarna o detetive que passa a persegui-los.

Durante sua participação na CCXP na semana passada, a atriz adiantou que este pode ser um de seus últimos trabalhos no cinema. Em 2024, ela lançou Vitória, produção inspirada na história real de uma mulher que enfrenta o domínio de criminosos em sua vizinhança.

A direção de Velhos Bandidos é de Claudio Torres, o mesmo cineasta responsável por O Homem do Futuro (2011), estrelado por Wagner Moura. O trailer, revelado nesta quarta-feira (10/12), levou fãs a celebrarem nas redes sociais o retorno e a despedida da artista de 96 anos.

A comédia reúne um quarteto improvável: Marquezine e Brichta formam a dupla de assaltantes desastrados que se junta aos personagens de Montenegro e Fontoura para um roubo milionário. No encalço do grupo está o investigador vivido por Ramos.

O elenco de apoio amplia o peso do projeto, com nomes como Reginaldo Faria, Vera Fischer, Teca Pereira, Hamilton Vaz Pereira, Tony Tornado, Laila Garin e Nathalia Timberg. Programado para 5 de março de 2026, o filme simboliza o encerramento da carreira de Fernanda Montenegro, que anunciou a aposentadoria em 2025 após mais de oito décadas dedicadas à arte brasileira.

Confira o trailer:

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 12/12/2025 12:18
