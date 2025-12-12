Fernanda Montenegro interpreta criminosa em último filme da carreira

Montenegro contracena com Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos em trama dirigida por Claudio Torres - (crédito: Divulgação )

Fernanda Montenegro assume o papel de uma assaltante em Velhos Bandidos, longa que chega aos cinemas em março de 2026 e que deve registrar sua despedida das telas. No centro da trama está Marta, criminosa que organiza um roubo a banco ao lado do marido Rodolfo, vivido por Ary Fontoura. Para executar o plano, o casal recruta dois jovens ladrões interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, enquanto Lázaro Ramos encarna o detetive que passa a persegui-los.

Durante sua participação na CCXP na semana passada, a atriz adiantou que este pode ser um de seus últimos trabalhos no cinema. Em 2024, ela lançou Vitória, produção inspirada na história real de uma mulher que enfrenta o domínio de criminosos em sua vizinhança.

A direção de Velhos Bandidos é de Claudio Torres, o mesmo cineasta responsável por O Homem do Futuro (2011), estrelado por Wagner Moura. O trailer, revelado nesta quarta-feira (10/12), levou fãs a celebrarem nas redes sociais o retorno e a despedida da artista de 96 anos.

A comédia reúne um quarteto improvável: Marquezine e Brichta formam a dupla de assaltantes desastrados que se junta aos personagens de Montenegro e Fontoura para um roubo milionário. No encalço do grupo está o investigador vivido por Ramos.

O elenco de apoio amplia o peso do projeto, com nomes como Reginaldo Faria, Vera Fischer, Teca Pereira, Hamilton Vaz Pereira, Tony Tornado, Laila Garin e Nathalia Timberg. Programado para 5 de março de 2026, o filme simboliza o encerramento da carreira de Fernanda Montenegro, que anunciou a aposentadoria em 2025 após mais de oito décadas dedicadas à arte brasileira.

Confira o trailer: