Empresa bate meta e chefe dá caixa de bombom com "surpresa" a funcionários

O empresário Daniel Rodrigues repercutiu na internet após o reconhecimento merecido aos funcionários da empresa que administra. Após a empresa bater meta de lucro, o empreendedor postou um vídeo onde aparece com várias caixas de chocolate como presente para os trabalhadores.
“Equipe colocou R$ 3 milhões no caixa da empresa mês passado e todos foram recompensados com uma caixa de bombom”, diz o texto. Em seguida, Daniel se reúne com os funcionários e pede para que cada um pegue uma caixa. “Foi com muito esforço que a gente comprou isso aqui”, disse.
A caixa, no entanto, não continha só chocolates, mas iPhones. “Justo?”, diz a legenda do empresário, que recebeu vários elogios nas redes sociais.
“Reconhecimento é muito mais que salário, aposto que eles vão triplica esse valor agora”, diz um internauta. “Aonde coloco o meu currículo?”, brinca outro seguidor.
Além de fazer surpresa para os trabalhadores, o vídeo brinca com a prática de dar bombons como gratificação, que gera frustração de funcionários e virou piada nas redes sociais.