InícioDiversão e Arte
GOTY 2025

The Game Awards 2025: Onde assistir, o que esperar e títulos que podem ser anunciados na premiação

A maior premiação do mundo dos games vai nomear o principal jogo de 2025

A premiação de 2025 acontece nesta quinta-feira (11/12). - (crédito: Reprodução/TGA)
A premiação de 2025 acontece nesta quinta-feira (11/12). - (crédito: Reprodução/TGA)

Maior premiação do mundo dos videogames, a cerimônia do The Game Awards acontece nesta quinta-feira (11/12). Com mais de 29 categorias, o prêmio vai nomear o título de Melhor Jogo do Ano. Entre os indicados estão Death Stranding 2: On The Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 e Kingdom Come Deliverance 2. Ela será transmitida por canais oficiais, no Youtube TGA 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O TGA 2025 vai acontecer no Peacock Theater em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento principal está programado para iniciar às 21h30 (horário de Brasília), com um evento pré-show às 21h.

Onde assistir

O Correio Braziliense irá realizar uma transmissão pelo canal do YouTube, a partir de às 21 horas (horário de Brasília). O público também pode acompanhar a cerimônia pela internet, gratuitamente, nos canais oficiais do TGA no YouTube e na Twitch. Com uma parceria do evento, agora também é possível assistir em plataformas como Amazon Prime Video, Facebook Live, Instagram, X e Steam.

Apresentações

A banda gótica Evanescence vai tocar a música Afterlife que foi faixa do anime, Devil May Cry da Netflix, durante o evento.

Indicados

Na categoria principal de Melhor Jogo do Ano, concorrem 6 dos títulos que se destacaram ao longo de 2025. O ano também marca o recorde de indicações para um único título com Clair Obscur: Expedition 33, tendo 12 nomeações na premiação. Para o prêmio central da noite os indicados são:

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Death Stranding 2: On The Beach;

  • Donkey Kong Bananza;

  • Hades 2; 

  • Hollow Knight: Silksong;

  • Kingdom Come: Deliverance 2;

O que esperar do evento

A cerimônia não vai ficar só nos troféus. O evento também inclui revelações e trailers de jogos que vão chegar nos próximos anos. Tradição do evento, o TGA sempre gera muita especulação sobre o que será anunciado na cerimônia. Este ano, gammers especulam que estas novidades:

  • Novo Tomb Raider

  • Novo trailer de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight;

  • Portabilidade de Death Stranding 2: On the Beach

  • Novo jogo da franquia Divinity da Larian Studios, que apareceu ao longo dos últimos dias como uma estátua misteriosa

  • Novo jogo da franquia Total War

  • Anúncio da SEGA

  • Novo trailer de Saros

  • Anúncio de Leon S. Kennedy em Resident Evil: Requiem

  • Anúncio do primeiro jogo da Wildflower Interactive 

  • Leia Mais: TGA 2025: Todd Howard será um dos apresentadores de premiação de games

Entretanto para os fãs de The Witcher e da saga Prince of Persia infelizmente não receberam novidades na edição deste ano, já que tanto a CD Projekt Red e a Ubisoft confirmaram que este ano não vão participar do evento com nenhum conteúdo referente a esses títulos.

A celebração que vai premiar os melhores jogos de 2025 ocorre na noite de 11 de dezembro, diretamente de Los Angeles. A transmissão será ao vivo e gratuita, podendo ser assistidas no canal oficial do TGA.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mariana Menhô*

Estagiário

Estudante de jornalismo e amante de fotografia. É estagiária da equipe de Redes Sociais

Por Mariana Menhô*
postado em 11/12/2025 18:02
SIGA
x