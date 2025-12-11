The Game Awards 2025: Onde assistir, o que esperar e títulos que podem ser anunciados na premiação

Maior premiação do mundo dos videogames, a cerimônia do The Game Awards acontece nesta quinta-feira (11/12). Com mais de 29 categorias, o prêmio vai nomear o título de Melhor Jogo do Ano. Entre os indicados estão Death Stranding 2: On The Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 e Kingdom Come Deliverance 2. Ela será transmitida por canais oficiais, no Youtube TGA 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O TGA 2025 vai acontecer no Peacock Theater em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento principal está programado para iniciar às 21h30 (horário de Brasília), com um evento pré-show às 21h.

Onde assistir

O Correio Braziliense irá realizar uma transmissão pelo canal do YouTube, a partir de às 21 horas (horário de Brasília). O público também pode acompanhar a cerimônia pela internet, gratuitamente, nos canais oficiais do TGA no YouTube e na Twitch. Com uma parceria do evento, agora também é possível assistir em plataformas como Amazon Prime Video, Facebook Live, Instagram, X e Steam.

Apresentações

A banda gótica Evanescence vai tocar a música Afterlife que foi faixa do anime, Devil May Cry da Netflix, durante o evento.

Indicados

Na categoria principal de Melhor Jogo do Ano, concorrem 6 dos títulos que se destacaram ao longo de 2025. O ano também marca o recorde de indicações para um único título com Clair Obscur: Expedition 33, tendo 12 nomeações na premiação. Para o prêmio central da noite os indicados são:

Clair Obscur: Expedition 33;

Death Stranding 2: On The Beach;

Donkey Kong Bananza;

Hades 2;

Hollow Knight: Silksong;

Kingdom Come: Deliverance 2;

O que esperar do evento

A cerimônia não vai ficar só nos troféus. O evento também inclui revelações e trailers de jogos que vão chegar nos próximos anos. Tradição do evento, o TGA sempre gera muita especulação sobre o que será anunciado na cerimônia. Este ano, gammers especulam que estas novidades:

Novo Tomb Raider

Novo trailer de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight;

Portabilidade de Death Stranding 2: On the Beach

Novo jogo da franquia Divinity da Larian Studios, que apareceu ao longo dos últimos dias como uma estátua misteriosa

Novo jogo da franquia Total War

Anúncio da SEGA

Novo trailer de Saros

Anúncio de Leon S. Kennedy em Resident Evil: Requiem

Anúncio do primeiro jogo da Wildflower Interactive

Leia Mais: TGA 2025: Todd Howard será um dos apresentadores de premiação de games

Entretanto para os fãs de The Witcher e da saga Prince of Persia infelizmente não receberam novidades na edição deste ano, já que tanto a CD Projekt Red e a Ubisoft confirmaram que este ano não vão participar do evento com nenhum conteúdo referente a esses títulos.

Leia Mais: Craques disputam vaga internacional na Romário Cup no Rio

A celebração que vai premiar os melhores jogos de 2025 ocorre na noite de 11 de dezembro, diretamente de Los Angeles. A transmissão será ao vivo e gratuita, podendo ser assistidas no canal oficial do TGA.