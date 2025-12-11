The Game Awards 2025: Onde assistir, o que esperar e títulos que podem ser anunciados na premiação

Maior premiação do mundo dos videogames, a cerimônia do The Game Awards acontece nesta quinta-feira (11/12). Com mais de 29 categorias, o prêmio vai nomear o título de Melhor Jogo do Ano. Entre os indicados estão Death Stranding 2: On The Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 e Kingdom Come Deliverance 2. Ela será transmitida por canais oficiais, no Youtube TGA 2025.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O TGA 2025 vai acontecer no Peacock Theater em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento principal está programado para iniciar às 21h30 (horário de Brasília), com um evento pré-show às 21h.
Onde assistir
O Correio Braziliense irá realizar uma transmissão pelo canal do YouTube, a partir de às 21 horas (horário de Brasília). O público também pode acompanhar a cerimônia pela internet, gratuitamente, nos canais oficiais do TGA no YouTube e na Twitch. Com uma parceria do evento, agora também é possível assistir em plataformas como Amazon Prime Video, Facebook Live, Instagram, X e Steam.
Apresentações
A banda gótica Evanescence vai tocar a música Afterlife que foi faixa do anime, Devil May Cry da Netflix, durante o evento.
Indicados
Na categoria principal de Melhor Jogo do Ano, concorrem 6 dos títulos que se destacaram ao longo de 2025. O ano também marca o recorde de indicações para um único título com Clair Obscur: Expedition 33, tendo 12 nomeações na premiação. Para o prêmio central da noite os indicados são:
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Death Stranding 2: On The Beach;
-
Donkey Kong Bananza;
-
Hades 2;
-
Hollow Knight: Silksong;
-
Kingdom Come: Deliverance 2;
O que esperar do evento
A cerimônia não vai ficar só nos troféus. O evento também inclui revelações e trailers de jogos que vão chegar nos próximos anos. Tradição do evento, o TGA sempre gera muita especulação sobre o que será anunciado na cerimônia. Este ano, gammers especulam que estas novidades:
-
Novo Tomb Raider
-
Novo trailer de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight;
-
Portabilidade de Death Stranding 2: On the Beach
-
Novo jogo da franquia Divinity da Larian Studios, que apareceu ao longo dos últimos dias como uma estátua misteriosa
-
Novo jogo da franquia Total War
-
Anúncio da SEGA
-
Novo trailer de Saros
-
Anúncio de Leon S. Kennedy em Resident Evil: Requiem
-
Anúncio do primeiro jogo da Wildflower Interactive
- Leia Mais: TGA 2025: Todd Howard será um dos apresentadores de premiação de games
Entretanto para os fãs de The Witcher e da saga Prince of Persia infelizmente não receberam novidades na edição deste ano, já que tanto a CD Projekt Red e a Ubisoft confirmaram que este ano não vão participar do evento com nenhum conteúdo referente a esses títulos.
A celebração que vai premiar os melhores jogos de 2025 ocorre na noite de 11 de dezembro, diretamente de Los Angeles. A transmissão será ao vivo e gratuita, podendo ser assistidas no canal oficial do TGA.
Saiba Mais
- Diversão e Arte O Agente Secreto: NY Times cita Tânia Maria entre melhores atuações de 2025
- Diversão e Arte Nova banda ‘Foto em Grupo’ lança álbum nesta sexta-feira (12/12)
- Diversão e Arte Da teoria à prática: NS Operações mostra como a Economia Circular transformou a gestão de eventos no Brasil
- Diversão e Arte Duas vezes Ziraldo
- Diversão e Arte Rafaella Justus revela que é monitorada pelos pais até hoje: "Estão sempre ali"
- Diversão e Arte Sabrina Sato fala sobre relação da filha com Nicolas Prattes: "Ele faz questão"