Michael De Santa, um dos três protagonistas de Grand Theft Auto V, está de volta na nova expansão.

A nova expansão de GTA Online, A Safehouse in the Hills, já está disponível com novas residências, veículos, missões e o retorno de um dos personagens mais celebrados da franquia após 12 anos de lançamento. Michael de Santa volta para os eventos de uma nova seleção de missões para o modo online, onde os jogadores vão atuar juntos para defender o bairro luxuoso de Los Santos.

A expansão inclui novos carros apropriados para a Hao’s Special Works e a adição da compatibilidade com o Jammer de Mísseis Teleguiados para mais veículos (incluindo várias aeronaves não armadas). Além disso, você pode esperar novos veículos de autoridade, variantes de Drift, Eventos do Modo Livre e muitas outras melhorias na experiência.

Também haverá um Criador de Missões inédito que estará disponível em todas as versões do GTA Online. Com esse kit de ferramentas amplo o jogador poderá desenvolver e publicar as suas próprias missões com mecânicas de jogo sofisticadas, objetivos personalizados, atores posicionáveis e muito mais.

A residência definitiva

Além de servir como um monumento pessoal às suas conquistas no mundo do crime, uma Mansão da Prix Luxury Real Estate oferece ambientes externos imensos e espaços internos meticulosamente projetados, acompanhados de um assistente de inteligência artificial de última geração para auxiliar nos seus assuntos pessoais e profissionais, maximizando o seu potencial.

As propriedades da Prix Luxury Real Estate oferecem um pacote completo de acomodações especiais, incluindo armários de troféus imponentes, um salão de beleza privado, acomodações para pets para abrigar seus companheiros domesticados, e uma nova Garagem elegante com iluminação primorosa… para citar apenas alguns exemplos.

Para quem não se contenta em repousar sobre os louros da conquista de uma vida luxuosa, também há melhorias para ajudar a proteger e a aumentar o seu lucro líquido, incluindo Acelerações de Produção para os seus Esquemas (graças ao seu assistente virtual) e uma equipe de segurança privada se assim desejar.

Você também poderá exibir ainda mais os seus privilégios com um Pódio de Carros ou encarar qualquer problema com um Arsenal ou uma Oficina de Veículos dentro do terreno da sua propriedade — e isso é apenas uma amostra das melhorias premium disponíveis para os clientes da Prix Luxury.

Novos benefícios para membros do GTA+

Os membros do GTA+ receberão uma semana de acesso antecipado ao Vapid FMJ MK V, a maior e mais recente novidade de uma longa linha de supercarros de elite da Vapid. A Afiliação GTA+ também desbloqueia benefícios para quem tiver uma Mansão, além de uma nova opção no Aplicativo do Clube Vinewood no seu iFruit para gerenciar os funcionários remotamente em determinados Esquemas.

A Safehouse in the Hills, a nova atualização monumental de GTA Online já está disponível. Grand Theft Auto V está disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.



