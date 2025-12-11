InícioDiversão e Arte
Taylor Swift

Quando estreia a nova série documental de Taylor Swift?

Disney Plus libera na madrugada dessa sexta-feira os dois primeiros episódios de 'The End of an Era', que conta bastidores da turnê da cantora

Taylor Swift lança documentário dos bastidores da The Eras Tuor - (crédito: Reprodução/Instagram )
Taylor Swift lança documentário dos bastidores da The Eras Tuor - (crédito: Reprodução/Instagram )

O Disney Plus disponibiliza, na madrugada desta sexta-feira (12/12), os dois primeiros episódios da série documental o The End of an Era no Disney Plus. Com 6 episódios, o documentário mostra os bastidores dos dois anos da turnê The Eras Tour, que ocorreu entre março de 2023 e dezembro de 2024. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Junto com o primeiro episódio, será lançado também o segundo filme do show, Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show, gravado durante a última apresentação do espetáculo. A nova versão contará com o ato do álbum The Tortured Poets department, que só passou a fazer parte da turnê em sua segunda etapa. 

Esta semana, os fãs terão apenas um gostinho do que está por vir, pois os outros 4 episódios do documentário serão lançados semanalmente. O terceiro e o quarto serão disponibilizados no dia 19 de dezembro, enquanto os dois últimos irão ao ar no dia 29 de dezembro. 

E essa não é a primeira vez que a cantora compartilha um pouco da sua vida íntima com seus fãs. Em 2019, Taylor lançou na Netflix o documentário Miss Americana, que mostrou um pouco dos  bastidores da era Reputation e o processo de criação do seu sétimo álbum de estúdio, "Lover".  Desta vez, a artista promete mostrar aos fãs desde ensaios à preparação da estrutura e sua rotina como uma estrela do pop.

Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Ana Luiza Dutra

Estudante de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília (UCB), é estagiária nas redes sociais do Correio. Fã de cultura pop e literatura.

Por Ana Luiza Dutra
postado em 11/12/2025 18:33
SIGA
x