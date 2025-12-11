Quando estreia a nova série documental de Taylor Swift?

O Disney Plus disponibiliza, na madrugada desta sexta-feira (12/12), os dois primeiros episódios da série documental o The End of an Era no Disney Plus. Com 6 episódios, o documentário mostra os bastidores dos dois anos da turnê The Eras Tour, que ocorreu entre março de 2023 e dezembro de 2024.

Junto com o primeiro episódio, será lançado também o segundo filme do show, Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show, gravado durante a última apresentação do espetáculo. A nova versão contará com o ato do álbum The Tortured Poets department, que só passou a fazer parte da turnê em sua segunda etapa.

Esta semana, os fãs terão apenas um gostinho do que está por vir, pois os outros 4 episódios do documentário serão lançados semanalmente. O terceiro e o quarto serão disponibilizados no dia 19 de dezembro, enquanto os dois últimos irão ao ar no dia 29 de dezembro.

E essa não é a primeira vez que a cantora compartilha um pouco da sua vida íntima com seus fãs. Em 2019, Taylor lançou na Netflix o documentário Miss Americana, que mostrou um pouco dos bastidores da era Reputation e o processo de criação do seu sétimo álbum de estúdio, "Lover". Desta vez, a artista promete mostrar aos fãs desde ensaios à preparação da estrutura e sua rotina como uma estrela do pop.

