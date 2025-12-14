Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (14/12)

Data estelar: Marte e Netuno em quadratura.

Experimentar os excessos é uma oportunidade de conquistar sabedoria, mas como sempre, as oportunidades circulam à solta por aí, porém, nem todas são aproveitadas, porque para isso é necessário que a alma esteja atenta.

Os excessos de drogas, luxúria, cobiça, da ira, da preguiça, da soberba, os excessos da inveja, do ciúme e da avareza, todos os excessos criam a oportunidade para o humano despertar de seu pesadelo egoísta e se redimir com as virtudes que estão do outro lado de cada vício.

Contudo, nada, nem sequer as forças divinas, empurram o humano na direção de sua redenção, isso é algo que cada um de nós precisa decidir intimamente e colocar em prática o caminho de retorno, a despeito de esse ser duro e difícil como escalar uma montanha íngreme sem nenhum tipo de equipamento de suporte.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Algumas pessoas evocam emoções muito baixas que seria melhor não sentir, porém, uma vez sentidas a alma tem de as administrar, de preferência com a maior sabedoria possível, o que nem sempre dá para fazer.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar de certas pessoas lhe darem nos nervos, mesmo assim você vai ter de encontrar uma maneira de conviver com elas com mínimo atrito, porque senão vai ser um inferno, e não é isso que sua alma busca, não é mesmo?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Esse ardor juvenil que faz as pessoas cometerem loucuras positivas é um exemplo a ser seguido, porque não seria sábio continuar evitando tomar as iniciativas idealizadas só porque pareceriam coisa de louco.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Entre as palavras que as pessoas dizem e as ações que elas empreendem, há um abismo de contradições, e se você tiver de escolher entre as palavras e os atos, prefira os atos para conhecer melhor as pessoas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nesta parte do caminho se manifestarão as emoções que não encontraram vias de expressão no momento em que foram evocadas pelos acontecimentos. Com o tempo, essas emoções podem ter amadurecido, ou apodrecido.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Cuide para que essas fortes emoções que circulam à solta pela alma humana neste momento não encontrem nas brigas e discussões a forma de se manifestarem porque, com certeza, há maneiras mais gostosas de expressão.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mexendo nas coisas acabam voltando memórias antigas, saudades esquecidas, mas vivas em algum lugar da alma. E agora? O que sua alma fará com essas visões que parecem dizer que todo tempo passado foi melhor?

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os atritos e as emoções intensas que emergem desses precisam ser postos em perspectiva, para sua alma não sofrer desgastes desnecessários nem muito menos provocar situações que não levariam a nada.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As certezas são fortes, como sempre, mas atrapalhadas, porque estimulam a tomada de ações que, se postas em prática de imediato, produziriam mais comoções do que soluções. Melhor amadurecer tudo um pouco mais.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Dá vontade de dizer algumas verdades, mas aconteceria o mesmo de sempre, dizer as verdades não apenas não traria o alívio sonhado quanto também provocaria comoções que agregariam desgaste ao momento. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Coisas acontecem e palavras são ditas que teria sido melhor não ouvir nem testemunhar, porém, assim é a realidade, ela nos invade através da percepção e nossas almas ficam com o ônus de digerir as informações. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Permita que as emoções orientem seus passos e atitudes, porque mesmo que o movimento seja bastante atrapalhado e desconjuntado, isso será preferível a você ficar esperando que algo mágico aconteça por si só.

