Sarau do Cebolão celebra o forró nesta sexta (12/12) no Setor Bancário Sul

Nesta sexta (12/12) o Sarau do Cebolão celebra Luiz Gonzaga e o dia do forró, celebrado neste sábado (13/12) - (crédito: Divulgação)

O Sarau do Cebolão - Viva o Gonzagão desta sexta-feira (12/12) homenageia o legado de Luiz Gonzaga e o Dia do Forró, celebrado na mesma data do que seria o aniversário do músico pernambucano, neste sábado (13). O evento terá cama elástica, pipoca e algodão doce para as crianças. A entrada é gratuita.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Fernanda Montenegro interpreta criminosa em último filme da carreira

Trata-se de sarau em uma Kombi, que se desloca até a Praça do Cebolão, no Setor Bancário Sul, com muito forró e folia no trajeto. Esta edição traz nomes importantes da música nordestina no Distrito Federal como a banda Cangaceiros do Cerrado, sob o comando do cantor e produtor cultural do sarau, Hélder Nascimento, o grupo Forró Cobogó e a quadrilha junina Si Bobiá a Gente Pimba.

Além disso, o evento terá recitação de poesias com Mória, Poeta do Cerrado, Cumpade Anselmo e Nativa. Durante o cortejo, a banda Cangaceiros do Cerrado lança a nova música Feito lápis e papel. A iniciativa é realizada pelo Sindicato dos Bancários de Brasília, com apoio do coletivo Kombinando Cultura e Ideias.

Serviço

Sarau do Cebolão - Viva Gonzagão

Nesta sexta-feira (12/12), a partir das 16h. A concentração começa na Rodoviária do Plano Piloto e segue até a Praça do Cebolão, no Setor Bancário Sul. Entrada é gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Isabela Berrogain