Banda Jah Live faz show gratuito neste domingo (14/12) no Gama

Em comemoração aos 20 anos de Se curvar jamais, a banda Jah Live se apresenta, neste domingo (14/12), no Forreggae. O festival, que começa às 15h, recebe os grupos Trio Pinga Fogo, Raiz do Rei, DJ Toari e DJ Lottus, mistura sonora que vai do eletrônico ao pé de serra. A entrada é gratuita.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: O Agente Secreto é eleito o melhor filme do ano pelo The Hollywood Reporter

Além de canções do trabalho que recebeu disco de prata pelos mais de 10 mil exemplares vendidos, o show de Jah Live no Forreggae compila outros clássicos do grupo. Em turnê pelas duas décadas do álbum Se curvar jamais desde setembro, a banda passou por Salvador, Fortaleza, Canoa Quebrada, Pipa, Natal, São Paulo, Jundiaí, Santos e Sorocaba.

Leia também: Fernanda Montenegro interpreta criminosa em último filme da carreira

“Somos representantes do reggae de Brasília no cenário nacional”, diz o baterista Martin Barreiro. “Para nós, é mais que um trabalho, é uma missão transmitir a mensagem através da música e tocar os corações por onde a banda passa”, completa. O Forreggae terá também roda de conversa “Mais que música: reggae e transformação social”, com o produtor cultural Tony Guardieiro e, a programação inclui feira de artesanato.



Serviço

Forreggae, na praça do Cine Itapuã (Gama), neste domingo (14/12), a partir das 15h. Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Isabela Berrogain