Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (15/12)

Data estelar: Marte ingressa em Capricórnio.

Ninguém é azarado o tempo inteiro nem tampouco afortunado para sempre, a sorte é volúvel e caprichosa e não há ser humano algum entre o céu e a terra que possa se gabar de ter a fortuna sob seu domínio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dominar as forças que nos dominam é uma pretensão legítima, porém, se encantar com a ideia de que nada está acima de nós é uma patologia que é necessário controlar, antes de nos transformarmos em mais um desses imbecis que perambulam por aí tratando os semelhantes como inferiores.

A fortuna é uma roda, ora te eleva, ora te afunda e não há o que fazer para mudar isso, apenas acompanhar com relativa sabedoria as oscilações dos ciclos existenciais nos preparando para a boa sorte com a humildade de quem sabe que não vai durar, e para o infortúnio com o mesmo estado de ânimo, porque também vai passar.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O assunto é fazer agora tudo que por essas coisas da vida foi protelado, porque quanto mais você ocupar seu tempo, melhor sua alma se sentirá e se verá motivada a fazer mais ainda. Dá para fazer muito em pouco tempo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há momentos em que a alma se vê tentada a alçar a voz para se fazer entender, mas em vez de compreensão encontra resistência, porque é assim que as pessoas reagem a esse comportamento. Melhor encontrar outra maneira.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Assumir novos riscos é tentador, mas talvez não seja pertinente, a não ser que seja algo que sua alma tenha planejado e refletido bastante. É verdade que a aventura da vida precisa ser abraçada, mas com certos cuidados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Certo nível de confronto e discórdia será melhor aceitar, porque não seria possível reunir pessoas de tão variada espécie e orientação sem que haja algum conflito. Nem sempre os conflitos devem ser evitados. É por aí.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Com tanta coisa para fazer e organizar, seria sábio começar logo, sem mais demoras, porque assim você comprovará que se evita desgaste e, além disso, o que parecia exagerado na teoria, na prática se torna agradável.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Invista com força nos seus projetos, porque a partir deste momento, mesmo sendo fim de ano e todo mundo ande disperso, sua alma poderá avançar bastante no que for de interesse, dando continuidade ao progresso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A paciência não é inesgotável, e do jeito que as coisas andam, todas desandadas, melhor não cair na tentação de testar o alcance de sua paciência. Melhor colocar as coisas de uma forma que não deixem lugar a dúvidas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Sem querer, palavras duras escapam da boca e uma vez ditas, impossível as recolher. Porém, é possível consertar os estragos explicando melhor o que foi dito às pressas e de forma impensada. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para que tudo fique às claras seria importante fazer contas e que tudo ficasse registrado, senão no futuro as pessoas trarão suas próprias e particulares interpretações sobre o que acontece hoje em dia. Melhor não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As tensões aumentam e não vão poder ser divididas com ninguém, sua alma terá de as suportar e digerir da melhor maneira possível, em nome de preservar um ambiente cordial e harmonioso para a maioria.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As coisas que você desejaria fazer não estão disponíveis de imediato, mas nem por isso sua alma deve desistir dos desejos, apenas os protelar para satisfazer em outro momento, quando a oportunidade pintar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A sociabilidade cumpre um papel fundamental nesta parte do caminho, portanto, mesmo não apreciando as festas de fim de ano, vale a pena sair da toca para ver o que acontece por aí, e fazer novos e bons contatos.

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%