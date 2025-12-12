Adriano Cinelli encerra exposição pelos 25 anos de arte urbana

Desde outubro, exposição no Espaço cultural apresentou ao público trabalhos dos 25 anos de Onio - (crédito: Divulgação)

Onio, nome artístico de Adriano Cinelli, transita por pintura, colagem, muralismo e instalação. Essa multiplicidade de trabalhos permanece em exibição no Espaço Cultural Renato Russo até domingo (14/12). Amanhã (13/12), será o último dia para conferir cerca de 30 obras, como pinturas em grande escala, séries de colagens, mural e instalação e fotos. A entrada é gratuita.

No finissage deste sábado, os Vjs Pena e Reyzek realizam intervenção com projeção na obra Perda industrial, “colagem gigante” feita para o Panorama Onio 1980. Além disso, DJ Mak apresenta seleção de batidas em vinil para criar texturas sonoras que dialogam com o material exposto. “Convidamos o público para uma experiência audiovisual, unindo projeção e discotecagem”, diz Onio.

“Essa é a exposição mais importante que fiz em Brasília, sem dúvidas. Ela representa todas as esferas do meu trabalho, compactada dentro da galeria, onde todas as obras estão interligadas de alguma forma, independentemente da técnica. Isso representa muitos anos buscando uma identidade própria dentro da arte”, completa.

Serviço:

Finissage da exposição Panorama Onio 1980, neste sábado (13/12), das 16 às 20h, na Galeria Parangolé (Espaço Cultural Renato Russo). Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco